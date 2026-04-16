永和民權社區奪亞太「年度最佳社區獎」 為全球城市提供台灣經驗

新北市永和民權社區勇奪2026亞太養老創新獎，左6為該社區發展協會執行長邱秀蘭。（新北市社會局提供）

新北市永和民權社區發展協會在新加坡舉行的第14屆亞太養老創新大獎中，以獨創的「共生社區世代共融與長者賦權模式」，在「社區照顧類」中，從眾多國際參賽者中脫穎而出，勇奪「年度最佳社區獎」。新北市社會局說，這次獲獎證明長者不再只是被動受助者，而是能推動共生社區共創共榮的主動創造者，為全球城市提供台灣經驗。

社會局說，亞太養老創新獎（Asia Pacific Eldercare Innovation Awards）由 Ageing Asia（亞洲養老產業聯盟）主辦，被譽為「高齡產業的奧斯卡」，在亞太地區極具權威性，目的在表彰提升長者生活品質並改變「老化」定義的創新照顧模式，該獎項每年吸引新加坡、澳洲、日本、韓國等長照強國的頂尖機構競爭。

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社會局指出，民權社區在人口密度極高的永和區，建立了強大的互助網路，成功解決都市高齡化帶來的孤獨感與照顧壓力，在這次參賽核心方案，包含3大支柱：首創「爺奶熊寶貝歡樂園」，培訓57位長者成為合格保母，服務使用率增長高達204％；對抗心理隔離的「孤獨處方箋」，由活力長者主動關懷高風險鄰居，讓孤獨分數下降10％；以及讓長者與精神障礙居民共同經營的「烘焙社會企業」，使社區達成67％的財務自給自足。

永和民權社區發展協會執行長邱秀蘭說，感謝主辦單位及評審團的肯定，以及各單位協助，民權社區改變了社區照顧的觀念，不只是提供服務，而是讓長輩重新發現自己的生活價值，當長者從「被照顧者」轉變為「守護者」，他們就成為了社區最強大、永續的資源。

社會局長李美珍說，新北長者人口逾81.6萬人，占全市人口20.2％，全市佈設640個社區照顧關懷據點，469個社區發展協會，民權社區榮獲亞太養老創新獎，說明翻轉觀念和重新定位非常重要，當長者在社區共生共融，不僅減輕國家整體長照的負擔，紓解家庭的照顧壓力，也讓長者的生活更有尊嚴與意義。

新北市永和民權社區的「爺奶熊寶貝」運用培訓的合格保母，幫忙照顧社區嬰幼兒。（新北市社會局提供）

新北市永和民權社區的「孤獨處方箋」，讓長者走出家中，到社區據點學習新知，左1為社區發展協會執行長邱秀蘭。（新北市社會局提供）

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