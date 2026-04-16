白沙屯媽祖「刈火」！近千名香燈腳誦讀1600張疏文壯觀畫面曝

刈火儀式晚間9點開始，數百名香燈腳們一同誦念疏文，場面壯觀。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香今（16）日中午衝進雲林北港朝天宮，超過50萬名香客高喊「進哦」！最重要的儀式「刈火」晚上9點左右開始，朝天宮住持法師主持誦讀吉祥疏文，今年多達46萬3588人報名，拱天宮特地略微調整疏文格式，讓疏文名冊控制在1600張以上，近千人一起忙誦念，場面隆重壯觀。

刈火儀式是白沙屯媽祖徒步往北港進香重頭戲，今晚9點，朝天宮住持會茂法師引朝天宮終年不滅的「萬年香火」點燃金紙，再將誦讀完成的疏文一張一張放入「萬年香火」中焚燒，之後以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中，送入香擔，貼上封條，由拱天宮香擔組人員護送回宮。整體儀式象徵媽祖的萬年香火流傳不絕、光明不滅，媽祖靈力脈脈相傳永不退轉。

請繼續往下閱讀...

儀式中，拱天宮主委洪文華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等貴賓，與朝天宮廟中數百萬香燈腳一同協助誦讀疏文，現場畫面非常壯觀，所有人帶著虔誠且充滿敬意的心，一一誦讀疏文上信眾姓名，再集合交由前方貴賓焚燒疏文。

洪文華說，今年報名人數超過46萬人，因此將疏文格式略為調整，從原本每張可寫168名香燈腳姓名，今年改為288名，總計超過1600張，預計約需2至3小時所有疏文會誦唸完，完成後即登轎起駕回程。

朝天宮住持會茂法師引朝天宮內終年不滅的「萬年香火」點燃金紙，再將誦讀完成的疏文一張一張放入「萬年香火」中焚燒。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

數百名香燈腳們一同誦念疏文，場面壯觀。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法