週五北部有雨 白天高溫飆32度 日夜溫差大

週五北部、東北部、東部地區有雨。（資料照）

週五（17日）受到鋒面接近的影響，北部、東北部、東部地區等，有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫可來到32度，入夜後低溫約22度。

中央氣象署預報，週五受到鋒面接近的影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，北部平地也有下雨的機會，雨勢有機會延續到晚上，中午過後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用，至於中南部平地為多雲的天氣；白天沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，至於各地低溫約22至24度。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，23至27度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，22至27度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，18至23度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五清晨至上午中北部及東北部沿海局部有短暫雨機會，白天中北部及東北部各地為多雲時晴天氣，其餘地區為晴時多雲，午後受熱力作用，各地雲量增多，中北部及東北部轉多雲到陰，近山區、山區及東部局部有短暫陣雨，其餘地區為大致為多雲天氣。氣溫方面，各地高溫約比週四高1~2度，北部局部可達30度或以上，中部以南及台東仍有30度以上高溫。

週六凌晨起鋒面通過影響，中北部及東部轉陰或多雲有短暫陣雨天氣，白天起南部以北及東部皆為陰陣雨天氣，局部偶有較大雨勢機會，僅南部為多雲到晴天氣，入夜後鋒面逐漸通過，東北季風影響，各地降雨趨緩，漸轉多雲到晴天氣。氣溫方面，受降雨及季風影響，各地降溫，中北部及東北部高溫約24~27度，中部以南及台東高溫約28~31度。

紫外線指數方面，週五台中市、台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏西風，風速稍弱，擴散條件稍差，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨中部以北地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

氣溫方面，週五各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，各地低溫約22至24度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五台中市、台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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