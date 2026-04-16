採小番茄愛心義賣 竹崎農會攜手青農、學童做公益

竹崎地區農會帶領鹿滿國小學生，到青農吳忠恩的番茄園體驗採番茄義賣。（竹崎地區農會提供）

為推廣食農教育並培養學童關懷社會的心，嘉義縣竹崎地區農會今日在青農吳忠恩的溫室番茄園舉辦食農體驗活動，邀請鹿滿國小學生走進農園，親手採摘新鮮小番茄，將60盒愛心番茄進行義賣，義賣所得將全數捐贈給長期關懷在地弱勢與貧困鄉民的復金慈善基金會。

竹崎地區農會總幹事林孟怡指出，農會長期推動食農教育，希望孩子不只認識農業，更能從農業中學習土地與人情的連結，透過採收體驗結合公益義賣，讓學童親近農村，也讓善的力量在社區中持續傳遞。

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今天活動學生在番茄園裡體驗採收樂趣，將親手採下的小番茄整理裝盒，實際參與認識農業生產過程，透過勞動成果回饋社會，種下公益與善良的種子。

吳忠恩栽培的溫室小番茄曾獲全國評鑑亞軍，他很高興能把優質的農產品分享給孩子，希望藉由活動，讓學生了解農民種植過程與辛勞，更透過義賣，把甜美化為幫助他人的力量。

學生體驗採番茄。（竹崎地區農會提供）

竹崎地區農會總幹事林孟怡，將義賣所得捐贈給復金慈善基金會。（竹崎地區農會提供）

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