尋覓特色好物！「新北嚴選」徵件 民眾投票可抽iPhone 17e

「2026新北嚴選」徵選活動開跑至6月25日止，徵選類別包括「烘焙甜點」、「風味好禮」及「文創生活」。（圖由新北市經發局提供）

新北市經濟發展局為挖掘具潛力的在地品牌，辦理「2026新北嚴選」徵選活動，現正邀請在地優質店家報名，今年「特色商品」涵蓋烘焙甜點、風味好禮、文創生活3大類組，另藉網路票選機制，增設最佳人氣獎，民眾參與投票有機會獲得iPhone 17e手機大獎，邀全民發掘最具代表性的新北好物。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新北市有29個行政區，各具文化底蘊與產業特色，是全國最具多元性的城市之一，也發展出多元產業樣貌，市府每兩年舉辦伴手禮徵選活動，挖掘具潛力的在地品牌，並導入行銷資源協助業者拓展市場，新北嚴選從2022年辦理至今已邁入第3屆，每次皆獲業者大力支持，徵件數也不斷創新高，今年更結合大專院校共同評核，讓青年學子在進入市場前，能跟產業現況有初步認識。

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新北市經發局說明，本屆徵件即日起至6月25日止，徵選類別分為3大類，包括烘焙甜點組，著重糕點製作與甜食工藝，展現職人技藝與風味創新；風味好禮組，以新北在地山海農產或傳統風味轉化為核心，呈現地方飲食特色；文創生活組，結合新北市文化底蘊與創意設計，展現生活美學與文化價值，業者可透過線上表單（https://reurl.cc/3kNpoL）報名參加，期盼透過這些具故事性與質感的商品，打造城市專屬品牌魅力。

經發局指出，為提升活動多元性與民眾參與度，今年除專家評審外，還設立「校園星探隊評審」，邀請烘焙、餐旅管理、生活設計及文創工藝等相關科系大專院校學生參與現地評核，納入年輕世代觀點，共同發掘特色商品；7月推出全民網路票選活動，依各類組票數最高前3名，選出最佳人氣獎，參與投票民眾可參加抽獎，投愈多票中獎機率愈高，最大獎為iPhone 17e。

新北市副秘書長龔雅雯說，新北嚴選邁入第3屆，今年更結合大專院校生共同評核，讓學子進入市場前初步認識產業現況。（記者黃政嘉攝）

「2026新北嚴選」徵選活動，透過專家評審選出特色商品，另藉網路票選增設最佳人氣獎，民眾參與投票有機會獲得iPhone 17e。（記者黃政嘉攝）

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