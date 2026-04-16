白沙屯媽祖抵達北港！交通部：鐵公路接駁全開接送「香燈腳」

白沙屯媽祖今天中午11點01分抵達北港朝天宮，較去年提早1小時21分。（記者李文德攝）

白沙屯拱天宮媽祖進香在今天（16日）上午順利抵達北港，為迎接媽祖鑾轎及眾多陪同媽祖不辭遠行而來的「香燈腳」，交通部要求鐵、公路各單位，都要全面啟動疏運措施，接送「香燈腳」們。

交通部次長伍勝園今天到朝天宮附近北港日興堂囍餅舖戲院店前，快閃發放隨緣品，再轉往北港台糖冰品部（公路局設攤處）慰勉公路局人員，並再度發放隨緣品向香燈腳加油打氣，讓一路陪同鑾轎步行而來的信眾感受交通部問候。

請繼續往下閱讀...

伍勝園也將交通部限量台鐵燙金「勇」字紀念車票與「停讓保平安」舒緩貼布等隨緣品親手交給香燈腳們，讓「永（勇）保安康」祝福及「停讓保平安」文化傳遞下去。

伍勝園也到「台鐵嘉義站＝北港朝天宮」接駁公車路線北港接駁點、台鐵嘉義車站及高鐵嘉義站瞭解鐵公路現場疏運情形，並指示各疏運單位應監控疏運情形，做好橫向聯繫，隨時應變。

交通部統計，4月12日媽祖鑾轎起轎當天，交通部鐵公路齊開，總計疏運超過12萬人次，較去年大增46%。據交通部統計，今日截至下午2時，高鐵嘉義站已逾1萬5887人次進出、台鐵嘉義車站已逾1萬5770進出、公路局接駁公車路線已開出超過126班接駁車，疏運超過4333人。

媽祖鑾轎即將啟程返回拱天宮，交通部提醒，未來幾天仍是高溫炎熱的天氣，氣象署會持續背負行動氣象儀同行，歡迎陸續加入行列的香燈腳們，下載App即時查詢氣象資料，並呼籲一般用路人，因進香隊伍行人眾多，請配合交通管制、耐心等候，並確實停讓行人，讓進香活動圓滿順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法