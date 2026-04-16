長榮航維也納航線35週年 維也納機場辦歡迎午宴

為慶祝長榮航空開航維也納35週年，維也納機場於今天在歐洲最高塔台舉辦午宴。（記者黃宜靜攝）

長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，將邁入第35個年頭；長榮航空表示，維也納航線作為長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，在過去35年間穩定乘載逾百萬名旅客往返歐亞兩地，常年載客率近9成。

維也納航線目前每週7班，其中每週一、四、六為直飛航班，每週二、三、五、日中停曼谷。為慶祝長榮航空開航維也納35週年，維也納機場於今天（16日）在歐洲最高塔台舉辦午宴歡迎，由維也納機場共同執行長Mr.Julian Jäger 親自率領高層團隊接待，歡迎長榮航空總經理孫嘉明、發言人陳耀銘、奧地利分公司總主任何秉修，共同歡慶長榮航空在維也納開航飛越第35個年頭。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空飛航維也納35年來，雙方建立堅固且信任的夥伴關係，並以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖，目前長榮航空在歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共6大城市，每週提供35班往返歐洲，透過長榮航空綿密的航網，輕鬆往返亞洲與歐洲主要城市，讓出差或旅遊有更多元的選擇。

至於為何選擇維也納作為歐洲首條航點？長榮航空表示，維也納對台非常地友善，因此成為我國在歐洲的首條航點，目前維也納航線一週7班，載客率近9成；客源從過去的30%商務、70%遊客，到現在各半，同時為了讓航線健康發展，長榮航空也十分重視歐洲旅客，以得到在地客人支持。

維也納機場共同執行長Mr.Julian Jäger表示，維也納機場內有76家航空公司服務、203條航點，遍佈全球65個國家，去年旅客量為3260萬人次，創下歷史新高。他也表示，35年來，長榮航空帶來穩定的亞洲客源，攜手打造中東歐最具代表性的航空樞紐。感謝長榮航空長期的信任與合作，期待未來持續深化區域影響力。

孫嘉明表示，下一站歐洲航線佈局持續準備中，不過仍待新飛機交付，目前優先考慮西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基、以及過去曾有航線的伊斯坦堡等。

長榮航空表示，奧地利機場快線（City Airport Train，CAT）自2003年開始營運，可往返維也納機場站（VIE）、維也納米特站（Wien Mitte），車程16分鐘；維也納米特站可預掛行李，目前已配合12家航空公司，預計今年5月18日長榮航空開始合作。

長榮航空維也納航線將邁入第35個年頭。（長榮航空提供）

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