高雄交通事故死亡數連7年居冠 交通局：較6年前減少44人

高雄市2025年A30交通事故死亡人數為307人，居全國之冠，但以每10萬人死亡人數則降至11.2人，排名全國第8低。（記者許麗娟攝）

國民黨高雄市議員李眉蓁昨日在議會質詢時，怒批高雄市2025年交通事故30日內死亡人數達307人，為全國最高，且連續7年位居第一。高雄市交通局今（16）日回應，指今年相較於2019年已減少44人（A30），反觀新北、台中和台南都不減反增，強調不應抹黑基層的努力。

高雄市交通局指出，高雄因擁有廣闊的港區與密集的重工業特點，在大型車與機車交織的道路環境中，道安治理始終是一場艱難的挑戰。但在市府跨局處團隊與全體市民的努力下，交通事故30日內死亡人數（A30）已連續下降，2025年更較2019年減少44人，整體降幅達12.5%，相較於新北增加53人、台中增加21人、台南增加10人，且高市A1 死亡的人數也由200人降至146人，這些數據代表著市府在工程優化與精準執法上的努力。

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高市府強調，衡量城市道安的國際公認指標為「每10萬人死亡人數」，這能更公平地考量人口與土地面積的影響。高雄土地面積遼闊，約為1個新北市加上3個台北市，且機車與大型載具的使用率極高。在複雜的挑戰下，2025年高雄每10萬人死亡人數已降至11.2人，排名全國第8低，顯示改善力道已展現成效。

高市府呼籲，交通安全的提升需要理性討論與社會共識，更需要每位用路人一起配合，將持續推動交通工程、宣導教育、監理執法與大眾運輸等4E策略，傾聽各方建議，朝向更安全、更友善的宜居城市穩健邁進。

高市府認為市2025年A30交通事故死亡人數，相較於2019年減少44人。（高雄市交通局提供）

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