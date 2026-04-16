《米其林指南》4月新入選餐廳全台5家 高雄佔3家

美良家的雞湯以在地溫體雞熬煮。（圖擷自米其林指南）

台灣《米其林指南》今（16）日公布4月份新入選餐廳，共有5家風格鮮明的餐廳新納入名單，其中，台北有海九、KUR兩家入榜；高雄則有Hābu、美良家、The Borage等三家新入選。

高雄新入榜的名單，Hābu位於前鎮區正勤路，店名是日文的「草本植物」，主廚曾在日式餐廳工作，後來結識中藥店老闆，促成此店的誕生。米其林評審指出，業者以懷石的架構，結合草本、藥材、香料以及西式料理技法，設計出溫潤細緻的菜餚。菜單順應節氣調整內容，除了自家中藥店的藥材，也從印度、墨西哥、廣東等地引進香料。

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位於三民區大連街的美良家，是間洋溢藝文氣息的小店，販售雞湯、麵食、小菜等家常料理。米其林評審強調，湯品選擇多樣，招牌雞湯以在地溫體雞熬煮，是這裡的必吃之選。麻油瘦肉湯結合雞湯、麻油與脆甜的高麗菜，滋味溫潤甘口；蔥油拌麵選用鹽埕市場製麵老店的手工麵條，搭配自製調醬，味道純粹而迷人。

隱身高雄鹽埕市場的The Borage，則以色調活潑的吧檯搭配溫暖燈光，將高端餐飲的細膩融入市場風景。米其林評審表示，主廚透過西式料理技法將黑甜菜仔、金棗等在地食材，製作成色彩鮮艷的素食菜色，味道豐富誘人。套餐內容依季節更換，除了開胃菜以外，食客可自選前菜、主食和甜點。

The Borage主廚透過西式料理技法，將在地食材製作成素食菜色。（圖擷自米其林指南）

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