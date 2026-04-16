學生自傷通報8年暴增17.5倍 教育部和衛福部合作強化支持系統

為接住自傷的青少年，全教產今日呼籲建構青少年精神醫療及教育支持系統。（圖由全教產提供）

全國教育產業總工會今（16）日指出，針對教育部統計2024年各級學校通報學生自殺自傷案2萬271人次，較2016年暴增17.5倍，顯示青少年心理健康問題日益嚴峻，呼籲教育部應儘速啟動跨部會整合，建構各縣市青少年精神醫療與教育支持系統。教育部今晚做出回應。

教育部說明，就嚴重學生情緒行為者精神醫療早期介入，教育部和衛福部已有合作，另就學生精神醫療轉介綠色通道，包含開設特別門診、增加名額及偏鄉離島視訊診療等，以及醫療機構日間照護結合特殊教育服務等，透過跨部會協調與合作機制，正由衛福部評估醫療資源與機構據點分布事宜，以強化學生醫療與教育支持銜接，維護學生身心健康與受教權益。

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教育部表示，依「學生輔導法」，學校應視學生身心狀況及需求，提供發展性輔導、介入性輔導或處遇性輔導之三級輔導；高級中等以下學校遇有緊急個案，經學校會同學生輔導諮商中心召開專案或個案會議評估確有必要後，得轉介處遇性輔導（醫療資源）；具情緒行為問題之特殊教育學生依「特殊教育法」及「特殊教育支持服務及專業團隊運作辦法」規定，以專業團隊方式視特殊需求及其個別化教育計畫（IEP），提供行為功能介入方案及心理諮商治療、醫療相關專業服務。

教育部說明，國教署自2024年成立「特殊教育學生情緒行為支持服務中心」，並補助地方政府成立情緒行為問題支持團隊，持續培訓情緒行為專業支援教師，以提供學校諮詢及到校輔導。而為強化學生心理健康支持與情緒行為問題處遇，國教署與衛福部就嚴重學生情緒行為者精神醫療早期介入已有合作。

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