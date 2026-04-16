為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學生自傷通報8年暴增17.5倍 教育部和衛福部合作強化支持系統

    2026/04/16 19:19 記者林曉雲／台北報導
    為接住自傷的青少年，全教產今日呼籲建構青少年精神醫療及教育支持系統。（圖由全教產提供）

    為接住自傷的青少年，全教產今日呼籲建構青少年精神醫療及教育支持系統。（圖由全教產提供）

    全國教育產業總工會今（16）日指出，針對教育部統計2024年各級學校通報學生自殺自傷案2萬271人次，較2016年暴增17.5倍，顯示青少年心理健康問題日益嚴峻，呼籲教育部應儘速啟動跨部會整合，建構各縣市青少年精神醫療與教育支持系統。教育部今晚做出回應。

    教育部說明，就嚴重學生情緒行為者精神醫療早期介入，教育部和衛福部已有合作，另就學生精神醫療轉介綠色通道，包含開設特別門診、增加名額及偏鄉離島視訊診療等，以及醫療機構日間照護結合特殊教育服務等，透過跨部會協調與合作機制，正由衛福部評估醫療資源與機構據點分布事宜，以強化學生醫療與教育支持銜接，維護學生身心健康與受教權益。

    教育部表示，依「學生輔導法」，學校應視學生身心狀況及需求，提供發展性輔導、介入性輔導或處遇性輔導之三級輔導；高級中等以下學校遇有緊急個案，經學校會同學生輔導諮商中心召開專案或個案會議評估確有必要後，得轉介處遇性輔導（醫療資源）；具情緒行為問題之特殊教育學生依「特殊教育法」及「特殊教育支持服務及專業團隊運作辦法」規定，以專業團隊方式視特殊需求及其個別化教育計畫（IEP），提供行為功能介入方案及心理諮商治療、醫療相關專業服務。

    教育部說明，國教署自2024年成立「特殊教育學生情緒行為支持服務中心」，並補助地方政府成立情緒行為問題支持團隊，持續培訓情緒行為專業支援教師，以提供學校諮詢及到校輔導。而為強化學生心理健康支持與情緒行為問題處遇，國教署與衛福部就嚴重學生情緒行為者精神醫療早期介入已有合作。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播