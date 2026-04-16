讓桃機旅客記住台灣文化的美好 桃園市美術家邀請展精選作品移展

「2026桃園市美術家邀請展」機場展下午在桃園國際機場第一航廈舉行開幕茶會，特別邀請擊樂藝術家黃淨偉演奏傳統樂器「四塊」為展覽揭開序幕。（記者朱沛雄攝）

桃園市政府文化局與昇恒昌基金會攜手在桃園機場舉辦「2026桃園市美術家邀請展」的機場展，精選書法、水墨、膠彩及篆刻與瓷刻類共27件作品在國門展出，讓國際旅客感受東方藝術美學底蘊。

「2026桃園市美術家邀請展」機場展下午在桃園國際機場第一航廈舉行開幕茶會，特別邀請擊樂藝術家黃淨偉演奏傳統樂器「四塊」為展覽揭開序幕，參展藝術家代表也在現場導覽展出作品，分享創作理念。

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桃園市文化局副局長唐連成說，「2026桃園市美術家邀請展」在文化局展出後，首度攜手財團法人昇恒昌基金會，精選27件作品移展桃機第一航廈管制區的B7藝文空間、A區廊道及A9藝廊展出，展期從今天起到7月30日，期望讓東方藝術走向國門，也讓國際旅客感受桃園作為文化城市的藝術能量與美學底蘊。

昇恒昌基金會說，機場不僅是交通節點，更是城市文化形象的重要窗口，基金會以推廣台灣藝術文化、提升台灣觀光為使命，每年在國際機場舉辦上百場演出、展覽與DIY體驗，未來會持續將台灣多元的文化活動引進機場，讓旅客在離境前近距離接觸藝術創作，記住台灣文化的美好。

「2026桃園市美術家邀請展」機場展下午在桃園國際機場第一航廈舉行開幕茶會，參展藝術家代表在現場導覽展出作品，分享創作理念。（記者朱沛雄攝）

參展藝術家代表在現場導覽展出作品，分享創作理念。（記者朱沛雄攝）

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