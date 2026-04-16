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    首頁 > 生活

    射馬干排水改善工程完工 環團批：根本扼殺知本濕地

    2026/04/16 20:05 記者劉人瑋／台東報導
    大排一側挖出水道供水脈注入知本濕地，但明顯無水流入。（記者劉人瑋攝）

    大排一側挖出水道供水脈注入知本濕地，但明顯無水流入。（記者劉人瑋攝）

    台東知本地區長年遇颱風豪雨農田易淹水，縣府推動「射馬干排水改善工程」，今年3月完工。而射馬干大排是知本濕地的主要水源，環團批評，「大排根本無法將水引入濕地」、「濕地無水何稱『濕地』，根本扼殺濕地」。

    建設處說明，工程採於下游段開挖土渠，將無法由濕地承載的降雨逕流導引入海，並將排水路線設於知本濕地北側，避免使用混凝土，降低環境衝擊。此外保留原有流入濕地的水路，維持生態廊道功能，預計可有效改善約20公頃農地長期淹水與農損。

    建設處說，工程動工前已經環團、居民討論、凝出共識。環團卻說，「結果和開會時不一樣」，更明顯的結果是，大排流入濕地的水路根本無水流入，濕地的確也成草地。荒野協會台東議題組長蘇雅婷說，結果和當時開會仍有出入，以往匯入濕地天然水道都被人工堤岸堵死「這根本在扼殺濕地」。

    縣府說，濕地因長期沙土淤積至地勢抬高，水流難以流入，目前正值枯水期，水量不足以流入濕地核心區域，未來將持續以整體流域治理角度確保民眾生命財產安全並兼顧生態。但建設處也釋出善意說，工法可再和環團討論。

    射馬干大排改善工程引發環團不滿，批評扼殺知本濕地。（台東縣政府提供）

    射馬干大排改善工程引發環團不滿，批評扼殺知本濕地。（台東縣政府提供）

    射馬干大排改善工程引發環團不滿，批評扼殺知本濕地。（台東縣政府提供）

    射馬干大排改善工程引發環團不滿，批評扼殺知本濕地。（台東縣政府提供）

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