因應中東情勢可展延碳費繳交 環境部提醒需5月底前申請

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明最新碳費統計與展延申請措施。（記者吳柏軒攝）

台灣碳費制度去年正式上路，今年5月底前為第一次收費，但面對目前中東情勢，依照相關辦法，環境部氣候變遷署設有展延繳費措施，今（16日）再度提醒相關企業，若因受到國際情勢衝擊，無法足額繳納碳費，需在5月31日前檢具相關資料提出申請，包含分期繳納，依金額最多可分36期。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，事業因天災、疫情或其他不可抗力事由，可申請分期補繳碳費，最晚5月31日前須檢具資料跟環境部申請，補繳金額未達1千萬元可分6期，但每期最低需繳100萬元，2.5億元以上最多分36期、每期最低繳500萬元；之前美國關稅影響，現在則有中東戰爭情勢，有廠商致電詢問，但目前尚未提出申請。

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而有關今年碳費，蔡玲儀統計，目前有430廠提出自主減量計畫，通過403廠，其中64廠適用優惠費率每噸50元、339廠適用每噸100元計算，共計2781項減碳措施，預估到2030年相較於2025年將達每年減碳4745萬噸成效，其中以轉換低碳燃料佔比最多，如燃煤鍋爐改為燃氣等。

另外，企業若被認定為高碳洩漏風險，可申請碳費減免，僅需繳交2成費用，蔡玲儀說，最後審查共有224廠通過，共約1.1億噸碳排放量，占列管排放量的76％，但與韓國相比仍算嚴格，通過廠家包含台泥亞泥等，也都有提自主減量計畫，適用每噸50元，碳費打2折，等於約10元；另有20廠因須要維護國際競爭力，也通過碳費減免，如電子製造業、陶瓷面磚、特定鋁箔、碳鋼鋼板，還有受美國關稅影響的食品業或汽車零件製造業等。總計今年約可收到45億到50億元碳費，與先前預估數字相近。

至於每年碳費是否調升，環境部長彭啓明表示，碳成本對很多傳統產業尚無法轉型，不希望碳費一直拉拉拉，恐會讓企業轉嫁成本，未來應會朝向ETS（碳交易體系）作法，將導入歐盟做法，讓企業試行，預計今年底前會有相關平台推出。

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