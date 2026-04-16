澎湖特產「鮮魚片」吃出問題 商品查扣檢驗、追溯上游工廠

代售店家將有爭議食品全數下架，澎湖縣政府衛生局收回檢驗。（記者劉禹慶攝）

澎湖特產「鮮魚片」傳出有民眾嚴重海鮮過敏住院，澎湖縣政府衛生局根據臉書訊息主動出擊，依「環境檢查」突擊檢查代售店家及澎湖代理商，並查扣商品送檢，同時移請高雄市衛生局追溯上游工廠製作過程，將俟檢驗結果出爐，逕行開罰相關業者。

今（16）日衛生局人員前往代售店家門市及工廠稽查，由該公司行政洪小姐代表說明，表示陳情人有提供診斷證明書LINE給上游中盤商，聯繫說明診斷是「海鮮過敏」。經稽查現場架上無陳情人所訴產品，該公司已將產品下架封存（162包/100g）、將退貨上游中盤商。現場採樣6包，將送檢驗防腐劑、甜味劑、殺菌劑、漂白劑。

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隨後衛生局人員也前往澎湖上游中盤商海產食品行進行稽查，由負責人陳小姐說明，現場僅剩架上4包，品名為「石斑魚排」，全數採樣抽驗；業者表示，產品係向位在高雄市前鎮區的食品行進貨，且僅販售給代售店家及自家販售。但現場無產品原包裝，可供辨識產地資訊。

澎湖縣政府衛生局將全案移請高雄市政府衛生局協助，查核上游廠商食品行魚片產地標示、製造廠商、輸入報關內容產地、產品製程是否涉實質轉型，以利研判業者是否涉標示不實、欺詐及對商品虛偽標示等刑責。另檢驗結果出爐，亦將依食品安全衛生管理法衛生標準，進行後續處置與管理。

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