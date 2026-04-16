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    首頁 > 生活

    減緩淡江大橋風切聲 公路局加裝1.2公里消音膠條

    2026/04/16 18:34 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋人行自行車道欄杆加裝消音膠條。（公路局提供）

    淡江大橋人行自行車道欄杆加裝消音膠條。（公路局提供）

    位在淡水河口的淡江大橋，因人行道欄杆導致有極明顯的嗡嗡風切聲，交通部公路局今（16日）宣布，已加裝1200公尺消音膠條，有效降低風噪聲。

    公路局說明，淡江大橋人行道欄杆在去年12月起陸續安裝，並在今年1月完成大面積施作後，在東北季風期間在特定風況下出現風切聲，引發周邊居民反映。經公路局北區公路新建工程分局會同專業單位，進行現地勘查及風洞試驗後，已立即釐清是特定風速與風向條件下產生結構共振現象。

    經試驗評估改善方式後，考量施工效率及改善效果，公路局採人行及自行車道欄杆外側，加裝消音膠條作為短期改善措施，已在昨天全數安裝完成，將能有效降低風噪聲對周邊居民影響。

    公路局進一步說明，短期措施是在通車前優先採行的快速改善作法，後續仍將持續推動長期改善方案，以提升整體耐久性及優化改善效果，依規劃將採鋁板夾片方式辦理，並預計於通車後施作，目標在今年8月底前完成。

    公路局表示，考量淡江大橋是國際知名建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid）設計，整體造型具高度美學意象，所以在不影響橋梁整體設計意象為原則，短期採用與欄杆色系相近材料，長期方案也已納入整體景觀檢討，並結合國際設計團隊專業意見，確保功能改善與美學品質兼顧。

    淡江大橋人行自行車道欄杆加裝消音膠條。（公路局提供）

    淡江大橋人行自行車道欄杆加裝消音膠條。（公路局提供）

    淡江大橋人行自行車道欄杆加裝消音膠條。（公路局提供）

    淡江大橋人行自行車道欄杆加裝消音膠條。（公路局提供）

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