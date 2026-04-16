南投名間焚化爐選址爭議 鄉長陳翰立批黑箱作業

南投名間鄉長陳翰立批抨縣府選址過程未納入民意，形同黑箱作業。（資料照，記者張協昇攝）

南投名間鄉焚化爐興建案爭議，農業部長陳駿季今（16日）表示憂衝擊手搖飲、石虎，針對南投縣政府當初為何選址名間？縣府環保局表示是依據基地面積等條件，從6個地點客觀評估後選出。惟名間鄉長陳翰立反駁說，縣府選址過程未納入民意，黑箱作業令人難以信服。

環保局指出，焚化爐基地需要足夠土地面積，且必須是國有地才能減少開發成本，縣府據此從5個鄉鎮市擇定6處潛在廠址，並依據不能靠近學校、醫院等敏感族群、土地平整性及交通便利性等條件，綜合評估出名間鄉新民村外埔公有地為最佳設廠廠址，至於替代方案後續也將參酌評估。

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環保局說，全台既有焚化爐，有4座位於特定農業區，顯示特農區只要經過專業科學評估，仍可依法辦理土地變更，建請中央能統一標準，並依後續環評結果進行客觀、公正審查，而針對農業部所提合理性、必要性及不可替代性原則，縣府將在提出農地變更申請時詳實說明。

陳翰立則表示，名間鄉是台灣重要的茶葉與農業產區，是國內手搖飲、包裝茶等茶飲市場原物料主要供貨地，不僅承載重要農業經濟產業，更是石虎等野生動物的重要棲地，任何開發都應以守護農業與生態為優先考量。

陳翰立強調，惟縣府選址過程並未納入民意，選址條件都是自行決定，球員兼裁判，哪裡客觀、公平？鄉親訴求非常單純，就是希望確保選址過程與環評程序的公平與審慎，守住賴以維生的土地與產業，但縣府至今仍以「名間蓋焚化爐」為唯一選項，不考慮替代方案，形同行政暴力，呼籲中央持續協助地方，重新檢視土地撥用的適法性，並審慎評估濁水溪沿岸劃設生態保護區的可行性，從制度上守護名間農業與環境。

南投名間焚化爐興建案，反焚化爐自救會在環評範疇界定會議場外抗議。（資料照，記者張協昇攝）

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