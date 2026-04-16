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    首頁 > 生活

    營造大廠利晉送暖！桃園家扶獲贈3000公斤有機米助弱勢

    2026/04/16 18:58 記者李容萍／桃園報導
    營造大廠利晉工程公司團隊今至桃園市家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭。（記者李容萍攝）

    營造大廠利晉工程公司團隊今至桃園市家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭。（記者李容萍攝）

    深耕新竹科學園區的營造大廠利晉工程公司團隊，今（16）日到桃園家扶中心捐贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭分享美味，揭開利晉工程今年送暖公益序幕，年底前還要再拜訪至少4家社會服務公益機構送物資，希望拋磚引玉，邀請更多有能力的企業與個人，一同投入在地農業支持與弱勢關懷。

    利晉工程公司總經理郭敏川表示，企業的力量應該回應社會的需要，從田間到餐桌的連結，是利晉落實減碳與社會關懷的具體表現，透過認購花蓮玉里有機米，捐贈桃園家扶中心，不僅是對環境友善農業的支持，也是對在地社會關懷的實際行動，公司期望藉由企業力量，串聯農業、社福與社區，創造多贏的永續生態。

    立法委員萬美玲服務處主任佀廣洋也參加捐贈，他肯定利晉捐贈3000公斤有機米善舉，白米由桃園家扶中心統籌分配給轄區內經濟弱勢家庭、單親家庭及兒少扶助個案，作為日常生活糧食與緊急物資補給，善的付出、愛的循環讓人非常感動。

    桃園家扶督導徐清勳感謝利晉工程的慷慨捐贈，表示這批有機米將直接幫助許多家庭減輕生活壓力，並提升受助家庭的飲食品質。中心期待未來能與更多企業合作，建立長期且穩定的物資支持機制，讓社會關懷更有溫度與延續性。

    另外，利晉工程公司今年計畫要捐助財團法人喜憨兒社會福利基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會、伊甸社會福利基金會、門諾醫院危老重啟專案等4個社會服務單位。

    營造大廠利晉工程公司團隊今至桃園市家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭。（記者李容萍攝）

    營造大廠利晉工程公司團隊今至桃園市家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭。（記者李容萍攝）

    營造大廠利晉工程公司團隊今至桃園市家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭。（記者李容萍攝）

    營造大廠利晉工程公司團隊今至桃園市家扶中心，贈3000公斤花蓮玉里有機米，分送受扶助家庭。（記者李容萍攝）

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