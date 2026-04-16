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    首頁 > 生活

    明午後北部雨勢漸大 週末鋒面+東北風全台濕涼

    2026/04/16 18:20 記者吳亮儀／台北報導
    今晚到明天清晨降雨趨勢。（氣象署提供）

    今晚到明天清晨降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天（17日）下午起北部注意雨勢！中央氣象署預報，受到下一波鋒面影響，明天清晨到上午北部先有零星短暫陣雨，下午過後雨勢漸大，傍晚起桃園以北、東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨，六、日兩天同時受鋒面和東北季風影響，全台濕涼。

    氣象署預報員張承傳表示，明天下午開始，東北部、東部及西半部、東南部山區有局部短暫陣雨，傍晚起桃園以北、東北部及東部地區為局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部有局部較大雨勢，竹苗地區也有局部短暫陣雨。

    「週六、日兩天同時有鋒面加上東北季風，特別是週六這天雨勢最大，要到週日白天才逐漸減緩」，張承傳說，週六、日兩天（18日、19日）清晨中部以北、東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，南部也有零星短暫陣雨。

    張承傳說，週六起影響台灣的是東北季風，因此北部氣溫會稍降一點，北部白天約25度、入夜後溫度約20度上下，但中南部比較不受影響，溫度會在下週一（20日）恢復悶熱的天氣。

    張承傳說，下週一、二東北季風減弱，轉為吹東風的天氣，東部、東南部有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；下週三（22日）東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。

    張承傳指出，下週四（23日）又有另一波鋒面接近台灣，屆時中部以北、東北部及南部山區有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫陣雨。

    近期降雨趨勢。（氣象署提供）

    近期降雨趨勢。（氣象署提供）

    近期氣溫趨勢。（氣象署提供）

    近期氣溫趨勢。（氣象署提供）

    近期天氣注意事項。（氣象署提供）

    近期天氣注意事項。（氣象署提供）

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