大甲媽祖遶境4/17起駕 台中環保局提醒隨香必帶「3寶」

大甲媽遶境是每年宗教盛事，今年9天8夜行程將於明（17）日深夜起駕。（市府提供）

大甲媽祖遶境將於明（17）日熱鬧展開9天8夜行程，預計吸引大量信眾隨行，由於沿線設有點心站及齋飯區方便信徒取用，台中市環保局提醒民眾自備3寶「餐具、環保杯、購物袋」及旅宿備品（牙膏、牙刷、梳子或刮鬍刀）等，避免使用一次性用品，並舉辦6場次一次用旅宿用品源頭減量宣導攤位，有兌換禮品及有獎徵答活動。

環保局表示，大甲媽祖遶境為台灣極具代表性的宗教活動之一，沿途包含鎮瀾宮與其他遶境行經的宮廟皆會設置一般垃圾、資源回收物及紙餐具回收設施；遶境途經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，沿線宮廟亦設有點心站及齋飯區。

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環保局提醒，民眾隨香惜食，吃多少、拿多少，減少剩食浪費，自備餐具環保筷、環保杯，減少一次性用品，做好垃圾分類不落地，讓路線沿途保持乾淨；自備3寶「餐具、環保杯、購物袋」及旅宿備品（牙膏、牙刷、梳子或刮鬍刀）等，避免使用一次性用品，若需使用免洗餐具，亦請隨手做好「清理、分類、堆疊」減積好回收，以減少環境負荷。

環保局在媽祖遶境期間共辦理6場次一次用旅宿用品源頭減量宣導攤位，分別為4月17日上午10時30分~12時在大甲鎮瀾宮遊覽車停車場；4月18日上午8~9時在大肚區公所後停車場；4月24日上午8~10時在外埔區公所旁停車場；4月25日上午9~10時30分在沙鹿區中山路298號前；4月25日上午9~12時在清水區朝興宮，以及4月26日下午1~2時在大甲區中山路1段26-1號。

活動設攤當日，民眾家中若有閒置堪用的乾淨二手提袋（如：環保袋3個或紙提袋10個，至少A4大小），可拿到現場回收兌換禮品，現場出示環保餐盒、水壺、環保杯或參加政策宣導互動問答，即可獲得宣導品乙份。活動詳情可關注環保局資源回收網及台中好環保粉絲專頁。

大甲媽祖遶境期間，台中市環保局舉辦6場次一次用旅宿用品源頭減量宣導攤位，有兌換禮品及有獎徵答活動。（環保局提供）

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