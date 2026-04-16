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    首頁 > 生活

    打造有感照顧支持網 屏縣推長照3.0新模式「互助喘息」

    2026/04/16 18:56 記者羅欣貞／屏東報導
    互助喘息服務有多種效益，讓照顧者實現照顧與生活的平衡。（圖由屏東縣政府提供）

    互助喘息服務有多種效益，讓照顧者實現照顧與生活的平衡。（圖由屏東縣政府提供）

    因應超高齡社會，屏東縣政府持續精進長照服務體系，配合長照3.0政策推動「互助喘息服務試辦計畫」，突破傳統一對一照顧框架，透過「二對多」互助模式與時間銀行概念，讓照顧者在付出之餘，也能實際獲得休息與支持，實現照顧與生活的平衡。

    屏東縣府長照處表示，互助喘息是依據在地照顧現況與家庭需求所設計的創新服務，透過盤點日照中心與社區據點空間，靈活運用平假日時段，由專業照顧服務員與家庭照顧者共同值班，提供4至12名被照顧者服務。照顧者每投入4小時，即可兌換8小時喘息時間，形成「做1天、換休2天」的彈性機制，不但提升服務效率，更讓照顧者真正「有感減壓」。

    鹽埔鄉「椰子園」據點范姓照顧者表示，長期獨自照顧90歲母親，壓力曾讓他身心俱疲，透過參與互助喘息服務，不但有穩定休息時間，也在其他照顧者陪伴與專業人員支持下逐步建立信心，「真的有人懂你、願意一起分擔」，他重新找回生活節奏，甚至開始規劃重返職場。

    來自佳冬據點的照顧者家屬也分享，過去長時間獨自照顧失能長輩，幾乎沒有喘息空間，生活長期處於高壓狀態，「連出門買個東西都要趕時間，更不用說好好休息！」，自從參加互助喘息服務後，不但能在固定時段安心交託照顧工作，也因為與其他照顧者互相支持，逐漸走出心理壓力，重新感受到生活的節奏與希望，也更有力量繼續陪伴家人走下去。

    目前屏東已設置5處服務據點，服務人次持續穩定成長，並依區域文化特性進行在地化調整，長照處說明，在瑪家、來義等原鄉及佳冬客庄據點，發展符合族群需求的參與模式，展現長照政策因地制宜、滾動修正的治理能力。也鼓勵男性照顧者投入，翻轉性別角色刻板印象，促進家庭照顧責任合理分擔。

    屏東縣政府強調，互助喘息有多種效益，並針對中低收入戶提供免費服務，未來將持續擴展據點，讓照顧不再只是家庭責任，而是由政府與社區共同承擔的支持體系。

    屏縣府精進服務內容，讓長照成為政府與社區共同承擔的支持體系。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣府精進服務內容，讓長照成為政府與社區共同承擔的支持體系。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府持續精進長照服務，透過「老幼同學會」發展符合族群需求的參與模式。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府持續精進長照服務，透過「老幼同學會」發展符合族群需求的參與模式。（圖由屏東縣政府提供）

    「互助喘息」由專業照顧服務員與家庭照顧者共同值班。（圖由屏東縣政府提供）

    「互助喘息」由專業照顧服務員與家庭照顧者共同值班。（圖由屏東縣政府提供）

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