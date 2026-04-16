對接歐盟務實ESG監管 環境部攜手金管會推抗漂綠永續金融路徑

環境部長彭啓明（左2）針對歐盟的ESG政策轉變，也主動與金管會合作，將調整台灣永續金融路徑，朝向務實方向，對抗漂綠路徑。（記者吳柏軒攝）

國際地緣政治動盪，加上經濟競爭力考量，歐盟針對企業ESG監管進行務實轉向，對此，我國環境部也針對歐洲改變重新檢視，重申2050淨零目標不變，將跟金管會在年底前推動相關改革，包含ESG報告要嚴防漂綠，以及降低企業碳盤查及申報負擔等，穩健推動永續轉型。

環境部長彭啓明說，今年大年初五赴歐洲訪查，發現歐盟最新提出「永續綜合簡化套案」來鬆綁ESG規範，如企業永續報告指令（CSRD）、盡責調查指令（CSDDD）等皆大幅調高適用門檻，並簡化永續分類法（Taxonomy）揭露要求，從激進擴張走向務實減負。

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彭啓明說，歐盟改變也給台灣重新檢視轉型步伐，但永續金融是所有減碳的火車頭，強調台灣2050淨零排放目標決不會改變，只是學習歐盟「更聰明、更減輕行政負擔」，如廢除容易混淆的分類框架，因此將與金管會密切合作，進行ESG等相關報告書的改進，調整目前永續金融指標，消除誤導性的綠色標籤、打擊漂綠行為。他舉例，如企業舉辦淨灘等對減碳並無幫助，希望不要過度包裝。

彭啓明還說，目前金管會正在推動上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則，並研議「金控合併揭露永續報告書」可行性，但企業關心碳盤查與申報負擔，環境部也將主動跟金管會研議「調和企業碳排放申報規範」；氣候變遷署長蔡玲儀補充，碳盤查中的範疇三（非直接排放或用電的碳排）最麻煩，因為跟上下游原料、客戶數據等有關，難以取得，將研議簡化範疇三的數據跟係數，降低企業負擔。

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