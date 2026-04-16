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    首頁 > 生活

    關山臭豆腐歇業半年6月復出 老饕、攤商聞訊振奮

    2026/04/16 17:44 記者劉人瑋／台東報導
    關山臭豆腐自從去年10月傳出老闆娘生病歇業迄今，鐵門上貼著「老闆有事」一貼超過半年，所幸如今恢復健康，傳出6月再營業，老饕、附近店家又有福了。（民眾提供）

    關山臭豆腐自從去年10月傳出老闆娘生病歇業迄今，鐵門上貼著「老闆有事」一貼超過半年，所幸如今恢復健康，傳出6月再營業，老饕、附近店家又有福了。（民眾提供）

    花東縱谷的臭豆腐名店，一在花蓮玉里橋頭，另一則在關山市場，但關山臭豆腐自從去年10月傳出老闆娘生病歇業迄今，如今身體康復，已傳出在6月復業，開心的不只是老顧客，附近店家因人潮消失也消沈好一陣，復業消息傳出讓許多人為之振奮，不過因健康因素，未來將固定週休二日。

    店家的員工近日在臉書「關山漫遊」群組貼文「關山臭豆腐6／18開始營業，每星期二、三公休，請大家見諒」，貼文受到關注，網友紛紛留言「真的嗎？」、「太棒了臭豆腐哥哥回來了」、「過年跟掃墓節都撲空～總算啊！」。還有去年參與花蓮光復鄉救災的民眾，在回程時未能吃到「讓自己精神一振的小吃」思思念念，打算恢復營業當天「報復性狂吃」。

    就老饕所言，縱谷線上的2家臭豆腐店走得是相較「樸實」風格，主要是豆腐無豆腥味，外酥內軟，以食材本味為主，並無太多重口味醬料，2家同樣有醃菜頭等泡菜，但在顏色與口味上仍有區別，更明顯差別在，玉里店家還有豆漿等豆製品，關山臭豆腐則是純純小吃店模樣，還有賣小菜、關山麵，主打的就是吃巧也吃飽，兩店同樣都吸引眾多遊客，附近店家也增加生意。

    關山市場的飲料店女店員說，去年臭豆腐歇業後，飲料店生意掉了2成。水果攤老闆說，幾乎所有攤商都期待臭豆腐快回來。關山鎮長彭成豐說，畢竟歇業這段期間，關山商圈生意掉了1成以上「健康很重要，但能回來，更好」。

    彭成豐表示，關山臭豆腐在地方已逾40年，已成當地美食代表，第一代老闆推著攤車在關山鎮沿街叫賣，因有特殊配方深受大家青睞，於是在市場設店面，後來老闆身體出狀況，歇業了好幾年。

    而在去年之前則是第2代女兒，也就是現在老闆娘，與先生接棒，但因去年健康不佳暫停營業，如今康復後更注意健康問題，以往幾乎都沒固定休假，皆「隨市場休息才跟著休息」，如今恢復營業則固定週休2日並多招員工分擔工作。

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