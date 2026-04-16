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    首頁 > 生活

    斥資2.57億元 舊嘉義市公所修復完工

    2026/04/16 17:02 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市政府斥資2.57億元規劃修復舊嘉義市公所。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府斥資2.57億元規劃修復舊嘉義市公所。（嘉義市政府提供）

    嘉義市活化歷史建築「舊嘉義市公所」，斥資2.57億元，經過近7年規劃、整修近日完工，嘉義市長黃敏惠日前視察完工成果，她表示，此次修復保留歷史風貌也融入嶄新的設計理念，嘉義市財政稅務局正辦理1、2樓招商作業，盼吸引優質團隊進駐，讓舊市公所以嶄新面貌開放民眾使用。

    黃敏惠表示，舊市公所自被指定為歷史建築，市府決議儘速推動保存與再利用計畫，然而多次向中央爭取補助未果，歷史古蹟修復不能等，市府排除萬難，自2019年起編列規劃設計經費385萬元，接續2022年起分3年編列工程總經費2億5730萬元，進行歷史建築的修復及再利用工程。

    黃敏惠說，目前建物一、二樓已公告招商，財稅局正辦理甄選作業程序；3樓將作為嘉義市新創設計中心使用。舊市公所地下停車場新建工程已動工，將成為融合歷史與再生利用新典範。

    財稅局表示，舊市公所興建於1950年代歷史建築，1982年嘉義市升格改制為省轄市後，作為嘉義市政府辦公室，為嘉義市現存唯一完整保留的市政歷史建築；此次修復工程保留原有洗石子外牆、磨石子樓梯、木製門窗等遺構與珍貴工法，同時增設電梯，提供無障礙設施。

    嘉義市長黃敏惠（右）日前視察舊嘉義市公所工程。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（右）日前視察舊嘉義市公所工程。（嘉義市政府提供）

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