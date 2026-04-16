星宇、日清食品推巨無霸泡麵杯包 抽日、泰、港澳不限航點來回機票

星宇航空攜手日清食品推出「巨無霸泡麵杯包」。（圖由星宇航空提供）

星宇航空今天（16日）宣布，與日清食品合作的創意聯名商品「巨無霸泡麵杯包」開賣，以日清經典杯麵造型為靈感打造，即日起可於星宇小舖購買。

星宇航空表示，「巨無霸泡麵杯包」是將杯身放大數倍的趣味背包，並在外觀上巧妙融入了飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素，獨特的圓筒結構與大容量設計，讓它能輕鬆切換角色，無論是裝入野餐的點心與飲品；或是在日常通勤中，變身為收納午餐、平板電腦等上班必備品的隨身包。

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星宇航空表示，除了外型吸睛，內含星宇航空與日清食品聯名開發，以亞洲航點為靈感的3款杯麵日式豚骨、港式XO醬海鮮、泰式冬蔭功，每款口味各2杯，每包共6杯。

除此之外，星宇航空更隨機將3張免費機票兌換券藏入其中，讓粉絲有機會獲得台灣出發至日本、泰國及港澳不限航點來回機票。除了「巨無霸泡麵杯包」於今日熱騰騰上線外，星宇航空與日清食品聯名的3款杯麵現可於星宇航空貴賓室享用。

其中「日式經典豚骨味」更已正式加入長程航線的點心選項中，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行中品嚐道地的日式豚骨滋味。

以日清經典杯麵造型為靈感打造，「巨無霸泡麵杯包」是將杯身放大數倍的趣味背包，並在外觀上巧妙融入了飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素。（圖由星宇航空提供）

「巨無霸泡麵杯包」除外型搶眼外，更是能穿梭於生活的實用單品，能輕鬆裝入野餐的點心與飲品。（圖由星宇航空提供）

星宇航空X日清食品聯名的「日式經典豚骨味」現已正式加入長程航線的點心選項。（圖由星宇航空提供）

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