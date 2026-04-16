桃園市政府勞動局率團參訪交流 落實勞工生命安全與權益保障

桃園市政府勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」。（桃園市政府提供）

桃園市政府勞動局昨、今（16日）連續2天辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」，邀桃園市總工會、職業總工會、營造業職業工會、泥水業職業工會代表們，參訪「XR Center職業安全防災模擬訓練中心」等地，希望能提升營造業職業安全衛生觀念，並推動智慧化管理應用。

勞動局與勞動檢查處率團參訪國科會南科管理局合作建置的「XR Center職業安全防災模擬訓練中心」，透過虛擬實境技術體驗場域以強化高風險作業的危害辨識、應變能力等，另參訪興達電廠燃氣機組更新改建計畫相關工程，觀摩智慧工地應用、自主管理制度。

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勞動局長李賢祥說，為提升營造業職業安全衛生觀念並推動智慧化管理應用，勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」，邀跨縣市產、官、勞3方交流座談，針對職災預防、分包管理、科技導入等議題，促進交流與學習，期能透過強化職業安全衛生管理並導入科技防災機制等方式，保障勞工的生命安全與權益。

桃園市政府勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」。（桃園市政府提供）

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