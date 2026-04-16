為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園市政府勞動局率團參訪交流 落實勞工生命安全與權益保障

    2026/04/16 17:02 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」。（桃園市政府提供）

    桃園市政府勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」。（桃園市政府提供）

    桃園市政府勞動局昨、今（16日）連續2天辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」，邀桃園市總工會、職業總工會、營造業職業工會、泥水業職業工會代表們，參訪「XR Center職業安全防災模擬訓練中心」等地，希望能提升營造業職業安全衛生觀念，並推動智慧化管理應用。

    勞動局與勞動檢查處率團參訪國科會南科管理局合作建置的「XR Center職業安全防災模擬訓練中心」，透過虛擬實境技術體驗場域以強化高風險作業的危害辨識、應變能力等，另參訪興達電廠燃氣機組更新改建計畫相關工程，觀摩智慧工地應用、自主管理制度。

    勞動局長李賢祥說，為提升營造業職業安全衛生觀念並推動智慧化管理應用，勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」，邀跨縣市產、官、勞3方交流座談，針對職災預防、分包管理、科技導入等議題，促進交流與學習，期能透過強化職業安全衛生管理並導入科技防災機制等方式，保障勞工的生命安全與權益。

    桃園市政府勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」。（桃園市政府提供）

    桃園市政府勞動局辦理「跨縣市科技防災參訪暨跨機關交流座談會」。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播