迎接大甲媽 西螺農會2天流水席招待香客

迎接大甲媽祖遶境香客，西螺農會19日及22日在農會農物館前辦流水席20多道美食吃免驚。（圖由西螺農會提供）

大甲媽祖遶境將在明（17）日晚上10點5分起駕，19日及22日駐駕雲林西螺福興宮，為迎接大甲媽祖及香客，西螺農會這2天會在農會農物館前辦理流水席，招待所有隨香香客，共有20多道美食，讓香客、遊客吃免驚。

苗栗白沙屯拱天媽祖北港進香今（16）日抵達北港，重頭戲刈火儀式晚上9點舉行，預計明天凌晨起駕回程，另一場宗教盛事大甲媽遶境隊伍19日下午會通過西螺大橋，晚上駐駕福興宮，根據往年經驗，部分信徒上午就會陸續進入西螺。

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西螺農會表示，這幾年廟宇文化形成一股旅遊熱潮，除廟宇推出文創商品，地方也透過宣教活動推廣行銷在地農特產品，農會結合宗教遶境活動宣傳西螺米等農特產，這次準備碗粿、草仔粿、紅龜粿、肉粽、米糕、炒粄條及紅豆圓仔等米食料理，還有炒青菜、泡菜、白玉蘿蔔、炸菜丸子等蔬菜料理，共計20多道。

西螺農會指出，配合大甲媽祖駐駕西螺福興宮時間，19日及22日2天在農會農物館前廣場，以流水席方式招待隨香香客及各地信徒，歡迎大家前來品嘗。

迎接大甲媽祖遶境香客，西螺農會19日及22日在農會農物館前辦流水席20多道美食吃免驚。（圖由西螺農會提供）

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