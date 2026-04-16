白沙屯媽、大甲媽18日彰化「雙媽會」？ 彰警曝可能性

白沙屯媽祖今年南下走山線，預料回鑾將走海線。（資料照）

白沙屯拱天宮媽祖進香有超過46萬香燈腳跟隨，展開為期8天7夜的進香活動；大甲鎮瀾宮媽祖則在17日出發遶境，預計18日進入彰化市，有信眾比對兩場繞境進香行程後發現，白沙屯媽祖與大甲媽祖極有可能在18日於彰化縣出現罕見的「雙媽會」，彰化警方則依今年行程研判，白沙屯媽祖南下時走山線，因此回程預料將走海線，與大甲媽南下時走山線的固定路線不同，但18日的確有可能同時過境彰化縣境內，也是另類的雙媽會。

白沙屯媽祖鑾轎14日下午走山線進入彰化市，彰化警分局在大度橋頭迎接，沿途爆滿香燈腳跟隨媽祖鑾轎行進；下午3點在彰化市中山路受到沿路信眾熱情歡迎，並沿途鑽轎腳；15日經西螺大橋進入雲林縣，場面更為壯觀。一般預料白沙屯媽祖回鑾時會走海線，並在18日抵達彰化沿海的鹿港、伸港等鄉鎮。

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至於大甲媽祖則是17日深夜起駕，預計18日下午經台中市大度橋進入彰化市，晚間駐駕彰化南瑤宮，19日凌晨南下往雲林縣前進。

有信眾比對這兩場宗教界盛事後發現，白沙屯媽祖回鑾與大甲媽祖南下繞境進香日期，非常有可能18日同時出現在彰化縣境，至於會不會出現罕見的「雙媽相遇」，雙媽自己會去安排，但是信眾與香燈腳都高度期待雙媽能「碰面」，若成真將成為「世紀雙媽會」。

警方則研判，白沙屯媽祖路線不固定，依今年南下走山線來看，回鑾有高機率走海線，預料18日經過彰化鹿港與伸港等鄉鎮；而大甲媽祖路線固定，每年南下或回鑾都是走山線，因此今年雙媽要碰面有難度，不過雙媽仍很有可能18日同時出現在彰化縣境，備受期待。

「粉紅超跑」所到之處都有大批信眾鑽轎腳。（資料照）

大甲媽預計18日經過彰化市，預料將掀起遶境熱潮。（資料照）

大甲媽鑾轎所到之處，大批信眾鑽轎腳求庇佑。（資料照）

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