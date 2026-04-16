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    首頁 > 生活

    北市增1例境外移入麻疹 頻出入文化大學、麥當勞

    2026/04/16 16:27 中央社
    台北市衛生局今天公布新增1例麻疹境外移入病例，個案在可傳染期間頻繁出入中國文化大學學生餐廳、麥當勞陽明山餐廳，提醒足跡重疊者自主健康監測18天。圖為文化大學校園。示意圖。（資料照）

    台北市衛生局今天公布新增1例麻疹境外移入病例，個案在可傳染期間頻繁出入中國文化大學學生餐廳、麥當勞陽明山餐廳，提醒足跡重疊者自主健康監測18天。圖為文化大學校園。示意圖。（資料照）

    台北市衛生局今天公布新增1例麻疹境外移入病例，個案在可傳染期間頻繁出入中國文化大學學生餐廳、麥當勞陽明山餐廳，提醒足跡重疊者自主健康監測18天。

    台北市衛生局今天發布新聞稿表示，這名麻疹境外移入個案為10多歲外國籍男性，在3月29日入境，4月7日開始有發燒、喉嚨痛症狀，4月11日從臉、手部到身體出現紅疹，隔天就醫後經醫師評估疑似麻疹而通報採檢，最後在4月14日研判為確定病例。

    衛生局表示，已針對此案匡列接觸者共164人，包含同住者、同學及就醫接觸者，將持續進行健康監測至30日。

    衛生局同時公布個案公共場所活動史，包含8日及11日至麥當勞陽明山餐廳、9日及10日4度至中國文化大學學生餐廳自助餐等，相關場域已加強清消，提醒曾與個案足跡重疊民眾自主健康監測18天。

    衛生局提醒，麻疹傳染力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，確診者出疹前4天至後4天皆有傳染力，民眾在健康監測期間若沒有症狀可正常生活，但建議佩戴口罩、避免出入人多擁擠公共場所。

    衛生局表示，足跡重疊者如果出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，應儘速與居住地健康服務中心或1922防疫專線聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。

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