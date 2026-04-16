哩賀！心豐藝術節表演、展覽、走讀 體驗南關線溫暖人情

2026心豐藝術節即日起到6月14日登場。（記者劉婉君攝）

2026心豐藝術節今天起到6月14日在歸仁文化中心登場，以充滿人情味的「哩賀！相借問的情誼」為主題，一系列活動以多元共融與文化平權為核心精神，涵蓋表演、展覽、市集與走讀等，展現南關線溫暖的人情交陪。

心豐藝術節系列活動由策展人楊佳璇規劃的《刻繪的手勢》特展率先展開，邀集李迪權、秦榮輝、鄧紹辰3位藝術家，以版畫、皮影、繪畫等媒材，呈現「手」與材料間的對話，呈現勞動與記憶交織的深刻紋理，展出到5月17日。

請繼續往下閱讀...

18、19日2天則有一連串的節目演出，由紅瓦厝國小、歸仁國小、台南市民族管絃樂團揭開序曲，還有來自日本的「漫才少爺」，及越南、印尼、泰國等新住民的民俗舞蹈，搭配烏克蘭特技秀與灣島皇后變裝藝術；藝術家蘇鈺婷將以《歸陣來跳-舞世界若轉》，邀社區居民一起舞動，美籍創作者崔璀璨以台語演唱對台灣土地的熱愛與感動。

另外還有「荏苒市集」集結近50攤特色品牌，從異國美食到在地農產及文創選物等。

捷音室內樂團5月16日推出《失速在B612號行星之後？》說書音樂會，攜手宮能安重現《小王子》的詩意與溫柔，青年使用文化幣購票享5折優惠。

藝術節也攜手南關社大，推出「她的島嶼交陪路」走讀活動，由來自印尼、中國與越南的新住民女性擔任領路人，帶領民眾深入關廟、龍崎、仁德，體驗採果、手作越南湯圓等文化日常。

「灣島皇后跩姬寶貝」19日在歸仁文化中心「心豐藝術節」演出。（記者劉婉君攝）

藝術家鄧紹辰展出皮影作品。（記者劉婉君攝）

捷音室內樂團5月16日推出《失速在B612號行星之後？》。（記者劉婉君攝）

《刻繪的手勢》特展邀集李迪權、秦榮輝、鄧紹辰3位藝術家展出。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法