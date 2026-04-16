全國最長縣道193線災修工程 還要再封1年10月

縣道193線月眉段封閉，封閉路段北起24K南至月眉30K，從去年3月後進行災修工程後至今1年多，需到後年2月底才能完工通車。（縣府提供）

全國最長的縣道193線由於歷年颱風及前年0403地震影響，造成沿線多處路段邊坡土石滑落、路基損壞，縣府執行道路災後復建工程，其中縣道193線月眉段繼去年發包的上邊坡工程，下邊坡也將從下週一4月20日起封閉到後年2月底，時間長達1年10月，提醒用路人及早改道。

縣道193線全長110.9公里是全台灣最長的縣道，北起花蓮新城鄉三棧村、南至玉里鎮樂合里新民，是自行車熱門路線，其中月眉段因杜蘇芮、海葵、康芮颱風及2024年0403強震的接連影響，沿線多處邊坡土石滑落、坍塌及路基損壞。

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縣府建設處表示，縣道193線月眉段的上、下邊坡工程因經費核定時間不同，分成兩個標案進行，去年3月份起先執行上邊坡刷坡工程，封閉24K到30K路段，目前已接近完工，緊接著將進行下邊坡路基工程，由於花蓮溪掏刷造成路基流失嚴重，工程須從溪底開始重作路基，因此將從本月20日起封閉到後年2月28日，等於有2年10月時間都無法通行，提醒用路人改走台11丙或台11線南下。

另外，縣道193線42K+750~43K+200（壽豐鄉米棧段）也因工程進行全天候管制通行，工期自本月20日起至11月15日，現場設置紅綠燈號，請用路人依燈號管制通過。

卓溪鄉花73線0K+950~3K+340復建工程，則採單線雙向通行，自本月20日起至7月23日施工，每天上午8點到下午5點由現場施工人員進行機動管制，請用路人提早改道或依管制行駛。

縣道193線在壽豐鄉米棧部落南邊的42K+750~43K+200大彎道，實施路基整建工程，將進行機動號誌管制。（縣府提供）

卓溪鄉花73線鄉道將進行施工管制。（縣府提供）

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