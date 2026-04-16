新北捷運三鶯線通車後將納TPASS 估月省1千至2千元交通支出

新北市捷運三鶯線通車在即，交通局針對周邊轉乘、接駁、自行車與人行環境等配套措施進行加強，盼提供乘客完善交通服務。（新北市交通局提供）

新北市捷運三鶯線通車在即，已完成133小時的穩定性測試。市長侯友宜表示​​，交通局將辦理初勘作業，初勘若順利，呈報交通部同意履勘後，盼能在6月順利通車。交通局長鍾鳴時指出，交通局已針對全線14.29公里、12座車站完成運輸配套與周邊人本交通環境階段性整備，三鶯線未來也會納入TPASS基北北桃1200都會通公共運輸定期票，以便乘客利用。

交通局簡任技正吳政諺表示，三鶯線通車後，新北三鶯地區往返台北市區可約節省20分鐘通勤時間，交通局現正進行各項交通配套整備工作，力求完善捷運各站轉乘配套與周邊人本交通環境；TPASS自2023年7月上線，統計至今年3月，已服務14億1813萬8357人次，三鶯線通車納入TPASS，預估每月可省下1000至2000元交通支出。

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公共運輸部分，吳政諺介紹，通車後將有36條市區公車與新巴士路線加強接駁，並新闢路線，包括服務鶯歌與國華站的「三鶯1線」、國立台北大學站「三鶯2線」，三鶯2線在假日時段延駛至客家文化園區，與731線無縫銜接，另外，也新闢串聯捷運鶯桃福德站、台鐵鳳鳴站與銘傳大學桃園校區間的「跳蛙公車」等接駁路線；另外，三鶯線各捷運站點已規劃16站公共自行車YouBike租賃站，總計807柱。

至於轉乘部分，吳政諺指出，交通局活用出入口基地與捷運橋下空間，規劃新增1429格機車停車位與18個計程車招呼站，同時針對LB01頂埔站進行轉乘動線改善，乘客2分鐘內即可完成三鶯線與板南線轉乘，LB08鶯歌車站則增設「風雨廊道」服務轉乘民眾。

新北市捷運三鶯線通車在即，交通局針對周邊轉乘、接駁、自行車與人行環境等配套措施進行加強，盼提供乘客完善交通服務。（新北市交通局提供）

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