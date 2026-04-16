越南進口標示台灣 澎湖特產鮮魚片傳有藥水味、吃完淋巴腫嚴重過敏

澎湖縣政府衛生局主動出擊，前往民眾指稱店家環境檢查。（記者劉禹慶攝）

澎湖觀光旺季即將到來，卻傳出特產「鮮魚片」，有民眾食用後出現嚴重過敏送醫案例，澎湖縣政府衛生局主動派員前往店家調查，由於店家是「代售」，源頭指向代理商及台灣工廠，且產地來源標示「台灣」，卻是由越南進口，已明顯違法，店家已全面下架，並配合衛生局全程調查。

據了解，居住在台北的民眾表示，澎湖友人來訪，並帶澎湖特產「鮮魚片」當伴手禮，當時吃下後，嘴巴就有很濃厚的藥水味，感覺好像牙醫打麻醉劑、藥水味特別濃。因此循包裝袋打電話，請門市確認此商品是否有合格的檢驗報告，門市則回覆會請廠商直接聯絡。

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當天店家門市馬上下架所有相關產品。民眾吃過後，因為整個嘴巴麻加上喉嚨有灼熱感，趕快刷牙，還是覺得嘴巴跟喉嚨都有一點麻痛，到晚上，脖子整個淋巴都腫起來、像滷蛋一樣大，前往附近診所看診，診所立即寫轉診單改往台北榮總急診。榮總急診室馬上抽血，報告顯示細菌感染造成淋巴腫大，身體多處紅點有海鮮過敏症狀。

昨（15）日晚上民眾覺得呼吸有點困難，又前往振興醫院急診室，馬上罩氧氣罩開滅菌藥，並打3針滅菌，至今民眾脖子的淋巴，還像滷蛋般腫大。

針對民眾控訴，店家表示，雖然是「代售」，但一定會負責，維持店家信譽及澎湖觀光形象，絕不會卸責。

鮮魚片產地標示台灣，卻是越南進口，已明顯違法。（記者劉禹慶攝）

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