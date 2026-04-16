桃市「青年公共參與場域支持計畫」啟動 將徵選10案獎勵金各3萬元

桃園市政府青年事務局長侯佳齡（前排右3）宣布「青年公共參與場域支持計畫」啟動。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府青年事務局推出「青年公共參與場域支持計畫」，鼓勵在地店家轉型為複合式空間，成為地方創生、青年公共參與的日常據點，即起開放負責人年齡為18到45歲間的市內合法登記組織、商業或公司行號申請，預計徵選10案、每案獎勵金3萬元。

青年局長侯佳齡今道計畫示範店家、平鎮區「默野森林」咖啡廳主持計畫啟動記者會，她說，為了協助咖啡廳、獨立書店、文創聚落、工藝據點提升能見度，該局鼓勵店家加入計畫，既提供展示空間作為地方創生成果呈現的重要據點，也為營業場所增加地方特色、能見度與話題性，創造雙贏，以默野森林咖啡廳為例，就闢設店門口旁空間展示地方創生的桃園3號新香米「吉米」、「享樂蜂蜜」等商品。

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青年局預計徵選10處示範場域，招募期間即起到5月31日，符合資格的組織、商業或公司行號，都能透過線上申請，考量資源平衡，今年將優先篩選資源較稀少或尚無地創團隊發展的區域為對象，相關資訊可洽青年局官網查詢。

侯佳齡表示，市府透過培力與基地系統，持續輔導青年團隊投入文化策展、食農教育、社區營造、在地產業創新等，青年公共參與場域支持計畫的入選店家，將可獲頒3萬元獎勵金，未來該局也會製作「桃園青年交流聚點」地圖共同宣傳，期能達到公私協力打造在地創生據點的目標。

默野森林咖啡廳闢設店門口旁空間展示地方創生的商品。（記者周敏鴻攝）

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