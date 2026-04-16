松機火速修正「超挑釁」翻譯 日本網友一片哀嚎：本想朝聖

台北松山機場的日文翻譯因過於挑釁而引發兩國網友熱議，現已更新為更有禮貌的版本（右）。（本報合成，擷取自X、民航局提供）

為了節省旅客通關時間，台北松山機場本月啟用人臉辨識系統。然而，系統中提醒旅客「請抬頭看鏡頭」的日文翻譯，卻被發現使用了極具命令與挑釁意味的語氣「上を見てみろ（給我往上看）」，引發熱議。沒想到，機場的「光速修正」反而讓大批日本網友大呼可惜。

一名日本網友11日在社群平台「X」發文分享，台北松山機場的人臉辨識設備在提醒旅客「請看上方」時，日文翻譯竟顯示為「上を見てみろ」。這句話語氣強烈、帶有明顯的命令與挑釁意味，翻譯成中文約等同於「給我往上看」，讓原PO忍不住驚呼，這難道是松山機場特產的「超嗆人臉辨識」？

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松山機場官方獲報後展現極高效率，不僅在貼文下方大方回應「謝謝告知」，更迅速更新系統畫面，修正為較具禮貌的正式用語「カメラを見てください」（請注視鏡頭）。民航局台北航空站主任鄭堅中亦證實，錯誤翻譯已全面糾正，確保門面形象。

沒想到不少日本網友卻對此感到惋惜，紛紛留言表示，「本來還很期待的說」、「雖然修正也很好，但就算不改其實也沒差，反而讓人覺得很溫馨。好期待啊，下個月還打算再去台灣」、「這樣其實也很好，很有台灣味」、「其實就算不修改也完全沒問題。就算是命令語氣的翻譯，只要有日文標示就讓人很安心，也能感受到台灣機場相關單位的貼心。我想最初發文的人也不是在抱怨，而是覺得有趣又開心才分享的」。

也有不少人大讚松山機場的修正速度，「真不愧是效率很高！」、「松山機場動作也太快了吧，不過大多數日本人應該都能理解，這就是所謂的『台灣日常』，是台灣人努力想傳達訊息的結果。」、「本來很想去看看這個的！還以為會變成新的台灣名產。反正看到只會想『好！』而已，沒關係啦，我喜歡台灣」。

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