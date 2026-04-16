突破對抗抗藥性 中山大學破解超級細菌「防彈衣」密碼

中山海資系助理教授李益銘手持萃取出來的細菌外膜多醣體樣本。（記者許麗娟攝）

「超級細菌」鮑氏不動桿菌因抗藥性強、致死率高，常讓醫師聞之色變。中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授李益銘，攜手中央研究院生物化學研究所兼任研究員吳世雄組成研究團隊，首度找出這類細菌啟動人體強烈發炎反應的關鍵「化學開關」，為對抗抗藥性細菌帶來突破性進展。

鮑氏不動桿菌是臨床常見致病菌，感染死亡率高達30%至75%，且具多重抗生素抗藥性，已被世界衛生組織列為急需新療法的威脅。李益銘指出，該菌表面覆蓋一層外多醣體，如同「防彈衣」，不僅能躲避免疫攻擊，也會引發肺炎與敗血症等劇烈發炎反應。

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研究團隊利用專門感染細菌的病毒「噬菌體」，透過尾刺蛋白酵素如分子剪刀，精準切割鮑氏不動桿菌SK44型表面的外多醣體。結果發現，分解後產生的「O-乙醯化五醣」碎片，是啟動免疫細胞TLR4路徑的關鍵訊號。換言之，免疫系統會辨識特定「乙醯化標記」後才啟動發炎反應；一旦移除這些標記，反應便大幅降低。

李益銘表示，此發現改寫疫苗研發思維。傳統多針對整體外多醣體，但研究顯示免疫系統只鎖定特定結構。未來若能針對乙醯化位點設計，有望開發更精準、副作用更低的疫苗。

除了疫苗應用，也可利用噬菌體酵素破壞細菌外層結構，削弱其防禦能力，作為抗生素以外的替代療法，為臨床治療開啟新方向。研究成果刊登於國際期刊「碳水化合物聚合物」（Carbohydrate Polymers）。

中山海資系助理教授李益銘團隊首度找出鮑氏不動桿菌啟動人體強烈發炎反應的關鍵，為對抗抗藥性細菌帶來突破性進展，登上國際頂尖期刊「碳水化合物聚合物」。（記者許麗娟攝）

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