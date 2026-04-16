宜蘭防治荔枝椿象，釋放天敵「平腹小蜂」以蟲剋蟲。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府今年擴大啟動荔枝椿象防治計畫，針對縣內種植荔枝、龍眼及台灣欒樹等無患子科植物的農業區及學校，全面吊掛天敵「平腹小蜂」卵片進行生物防治，盼減少化學藥劑使用，打造友善環境生態網。

隨著氣溫回升，外來入侵害蟲「荔枝椿象」進入產卵高峰期，因荔枝椿象只要一受驚擾，噴出的臭液易導致皮膚紅腫，宜蘭縣府為避免師生及民眾受害，部署平腹小蜂卵片防治，透過「以蟲剋蟲」的自然法則，達到抑制族群效果。

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宜蘭縣府表示，平腹小蜂是荔枝椿象的天敵，體型細小約僅0.2至0.3公分，且不會叮咬人和寵物，對人體與生態環境具有高度安全性，平腹小蜂會將卵產在荔枝椿象的卵內，寄生後椿象卵變成灰黑色，使椿象無法孵化。

宜蘭縣動植物防疫所表示，椿象卵並無毒性，通常為14粒綠色或淡黃色圓球，

若民眾在紗窗、晾曬衣物時發現卵塊，可直接撥除並壓碎，或裝入塑膠袋密封丟棄即可，希望透過釋放「平腹小蜂」，從源頭精準阻斷害蟲繁衍，在兼顧農友健康與學童安全的同時，守護縣內生態環境。

荔枝椿象卵並無毒性，通常為14粒綠色或淡黃色圓球。（圖由宜蘭縣政府提供）

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