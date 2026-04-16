「移工零付費」政策 引發澎湖人怒火

勞動部推動移工零付費政策，變相加重漁船主負擔。（記者劉禹慶攝）

針對勞動部規劃推動漁工來台「零付費」，將海外仲介、訓練及相關費用，全面轉由雇主負擔一案，澎湖區漁會與西嶼鄉代表李家萱齊聲表達嚴正反對之意。認為勞動部漠視漁民成本負擔，變相「滅漁」，澎湖漁業將成為夕陽產業。

長期以來，漁工於來源國端之收費結構混亂且不透明，相關不合理問題始終未見政府有效整頓，如今卻逕將成本全面轉嫁國內雇主，顯失公平與比例原則，亦未從制度源頭解決問題。當前漁業資源日益枯竭，漁民在捕撈環境惡化、漁獲量不穩及經營成本高漲等多重壓力下，早已處於艱困經營狀態；再加上現行漁工制度本就存在諸多不合理收費，已對漁民造成沉重負擔。

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未來該政策若實施，每引進1名外籍漁工，漁船主即須額外負擔動輒十餘萬元之相關費用，將大幅提高用人成本。政府未先處理既有亂象，反而進一步加重雇主責任，無異於雪上加霜，對漁業衝擊極為嚴重，形同變相「滅漁政策」。

澎湖區漁會呼籲勞動部，應正視產業實際困境，優先整頓海外仲介收費機制、明確規範費用上限並提升透明度，同時針對漁業提出專案性配套措施與過渡機制，避免政策失衡衝擊基層產業，方能兼顧人權保障與產業永續發展。李家萱也強調，制度可以改，但不能把壓力全部丟給最基層的人承擔。更不能接受的是，原本長期存在的收費亂象，源頭沒有先處理，責任沒有釐清，卻先要求最末端買單。這樣的改革，不只不公平，也不負責任。

澎湖區漁會抨擊移工零付費政策，就是滅漁。（記者劉禹慶攝）

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