新北鶯歌演練防汛應變 劉和然強調「防災優於救災」

新北市副市長劉和然今率領市府團隊到鶯歌視察鶯歌鳳鳴滯洪池，瞭解地方防汛整備作業情形。（圖由鶯歌區公所提供）

汛期將至，新北市副市長劉和然今天率領消防局、水利局、民政局等市府團隊，前往鶯歌區視察鶯歌鳳鳴滯洪池，瞭解地方防汛整備作業情形，並前往鶯歌碧龍巷觀摩防汛應變演練；劉和然表示，現今氣候變遷導致災害態樣多元，複合型災害發生頻繁，落實減災整備作業尤為重要，他再次強調「防災優於救災」的原則，市府及公所團隊將全力以赴，守護市民生命財產安全。

鶯歌區長曾明華表示，鶯歌轄內地形豐富，此次演練模擬颱風來襲伴隨強降雨導致土石大規模崩塌情形，並結合在地建德里防災社區進行應變相關作為，展現在地公私協力動員等措施。演練也特別納入鶯歌區防災協作中心，結合在地民間志工與志願團體投入救災，展現地方的強大能量。

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劉和然指出，鳳鳴滯洪池可以有6.2萬噸的水量，可是靠管理機制動態的操作，相當有3倍量的感覺，他也肯定演練同仁的專業表現，並強調「防災優於救災」的原則，他指示各單位從日常的溝渠清疏、排水設施巡查到防汛沙包與機具整備，每一項環節都必須確實到位。他也勉勵市府及公所團隊，要不斷從演練中檢視並精進應變SOP，以保障市民安全為第一優先，讓鶯歌市民朋友都能安心生活，共創安居樂業的幸福家園。

鶯歌區公所此次演練模擬颱風來襲伴隨強降雨導致土石大規模崩塌情形，並結合在地建德里防災社區進行應變相關作為，展現在地公私協力動員等措施。（圖由鶯歌區公所提供）

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