新北OHCA康復率逾12％全國最高 今年起派急診醫師赴現場搶救

新北市消防局舉辦「重生奇蹟─OHCA康復3000人感恩活動」。（記者賴筱桐攝）

新北市2025年緊急救護案件超過23萬件，近年消防局透過各項精進措施，提升到院前心肺功能停止（簡稱OHCA）患者的出院康復率至12.13%，為全國最高，累計救回逾3000條寶貴性命，今年首度與亞東醫院合作推動「Doctor Car」計畫，針對OHCA患者與重大車禍，派遣急診醫師赴現場急救，提升存活率。

新北市消防局今天舉辦「重生奇蹟─OHCA康復3000人感恩活動」，現場安排OHCA情境演練，示範到院前緊急救護處置流程，包括119線上指導壓胸、多軌派遣、啟動院前葉克膜等。

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新北市長侯友宜說，新北市從2010年開始全力推動OHC出院康復率提升，從2010年3.1%到去年12.13%，搶救約3000人的生命，不但是全國第一，在全世界也是名列前茅，僅次於美國西雅圖。

侯友宜表示，新北市建構AED的3層防護網，消防、警察、民間單位投入，去年與14家急救責任醫院合作，推動到院前啟動葉克膜機制，今年推動「Doctor Car」計畫，醫師乘坐救護車直接到現場搶救，有助於OHCA存活率大幅提升。

亞東醫院急診部醫師朱聖恩指出，根據最新文獻，醫師前進急救現場，重症存活率可提升1.2倍、OHCA存活率提升1.5倍、重大外傷存活率提升1.4倍，亞東醫院派遣成員包括急診主治醫師、急診專科護理師、急診救護技術員以及外傷主治醫師，今年第1季已成功派遣36次，其中OHCA急救17件，有8位恢復心跳、4位康復出院、1位返回工作崗位。

44歲新北市民黃啟川今天出席記者會，說明春節期間從OHCA到康復的親身經歷。他說，自己平常有運動習慣，身體很健康，小年夜當天外出打籃球，返家後感到身體不適，後來覺得眼前逐漸發黑，請家人準備打119，才說完沒多久就倒下失去意識。

黃啟川回想，當時姐夫和國三的兒子在身旁，依照119救護人員電話中指示實施CPR，救護車和消防員約5分鐘到場後接手急救並緊急送醫，如今身體康復、正常上班，還能去打籃球，他感謝消防員和醫院的協助，讓他從鬼門關前撿回一命。

記者會現場演示緊急救護過程。（記者賴筱桐攝）

新北市OHCA患者的出院康復率已提升至12.13%，居全國之冠。圖為模擬醫院救護情形。（記者賴筱桐攝）

新北市民黃啟川（左）分享自己從OHCA到康復的親身經歷。（記者賴筱桐攝）

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