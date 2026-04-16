翡翠水庫支援台電發電補償費喬不攏 翡管局將爭取「綠電憑證」賣給企業

北市議會財建委員會今進行工作報告，會中討論到翡翠水庫發電議題。（記者甘孟霖攝）

翡翠水庫多次支援台電水力發電，翡翠水庫管理局函文台電計價每度水3元的「耗水補償費」但至今仍處僵局。台北翡翠水庫管理局局長林裕益今（15）日指出，預計明年推動翡翠水庫水力發電綠能爭取國際認證，並請產業發展局協助找潛力合作廠家。

翡翠水庫近年多次接受台電請求支援發電，翡管局去年提出耗水補償費每噸（立方公尺）新台幣3元計價；台電董事長曾文生當時則說，翡翠電廠（桂山發電廠翡翠分廠）裝置容量僅約7萬瓩，台電是靠其他縣市發電給台北市使用，翡管局額外收費，其他縣市可能也會說「送電給台北市要額外計費」。

請繼續往下閱讀...

翡管局今至台北市議會財政建設會員會工作報告，會中議員徐弘庭詢問，台電與翡管局合約談不攏陷入僵局，如果林口電廠又發生問題導致能源供給出現問題，翡翠水庫還是提供緊急供電？林裕益說，因為台電還是態度強硬不願意簽契約，因此就不再支援。

徐弘庭說，翡翠水庫是因為被監察院糾正「短收」發電的金額，幾年下來少收了十億元，不是小數目，建議翡管局將糾正函做成副本，函文給台電。

議員曾獻瑩說，翡翠水庫可考慮到爭取「綠電憑證」，可以較優費率賣給企業用，因為企業需要碳權。林裕益說，為確保翡翠水力發電綠能效益，北市府2027年施政綱要計畫「未來之都」項下，已納入「翡翠水力綠能，爭取國際認證」施政重點工作，翡管局已籌編預算，預計於明年辦理「翡翠發電廠國際低環境衝擊水力驗證」，推動爭取國際水力協會之水力永續性評估（HSA）認證，之後即可協尋潛力買家，增加挹注市庫收益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法