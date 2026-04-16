桃園市高風險場所納管 加入28家「非工廠型倉儲物流業」

針對納管高風險產業，市府相關單位都會派然定期稽查。（環保局提供）

桃園市政府日前召開「年度首次火災預防推動小組會議暨危險化學品管理及災害應變會報」，與各局處及專家、學者共同檢討現行措施，並宣布將28家「非工廠型倉儲物流業」納入防災管理範圍，預計6月底前公告，未來業者除須申報並提出防災改善計畫，同時強制投保公共意外責任險。

副市長蘇俊賓說，桃園市於2024年修訂「火災預防自治條例」，採分階段、滾動式納管高風險場所，第一階段納管工廠危險物品及化學物質場所997家，第二階段擴及資源回收與廢棄物處理機構，新增221家，累計1218家。

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蘇表示，如今將「非工廠型倉儲物流業」納入管理，讓風險控管由製造與使用端，延伸至物流與儲存節點，補強既有制度缺口，業者須同時符合「危險物品達管制量」、「樓地板面積5千平方公尺以上」及「資本額1千萬元以上」等條件。

蘇俊賓強調，納管後，業者須依法落實防災措施，違規者將被處5萬元以上、10萬元以下罰鍰；違建或地下工廠若1年內兩度未改善，將列為優先拆除對象。

蘇俊賓表示，透過自治條例可要求業者強化源頭管理與消防設施，有效降低火災風險，數據顯示全市工廠及倉庫火災案件數，已由前年的77件降至去年的56件，減幅達27.3%，今年第一季為10件，較去年同期減少16.7%，顯示政策方向正確且已產生具體成效。

市長張善政表示，市府近年透過滾動式檢討機制，逐步將高風險場所納入管理體系，持續精進火災預防政策，這些工作雖然吃力不討好，但成果已逐步顯現。

針對納管高風險產業，市府相關單位都會派然定期稽查。（環保局提供）

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