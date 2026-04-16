東部幹線看不到老自強號了！ 台鐵年底要淘汰PP推拉式經典車

舊款E1000型PP推拉式自強號已經退出東部幹線，並將在今年底被淘汰。圖為東部幹線崇德站以北路段。（記者吳亮儀攝）

老字號PP推拉式自強號已退出東部幹線，台鐵公司預計在今年底淘汰！台鐵公司說明，已經服役超過30年的舊PP推拉式自強號E1000型服役已久，已在上月退出東部幹線，並將在今年底淘汰。

台鐵推拉式自強號為台灣第一款採雙機車頭前後一拉一推，中間全數為無動力車廂配置的「推拉」式列車，也是台灣第一款流線型設計的列車，用在自強號對號列車，但因老舊、故障率偏高，台鐵陸續召回檢修，部份班次採新的EMU900型區間快車來代替載運。

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台鐵公司說明，E1000型PP自強號已在上月退出272、181次跨縣列車運用，目前以E500型新PP列車為主要運轉車型，但若是遇到檢修或調度需求時，仍視情況支援東部幹線運行。

台鐵公司說明，鑑於E1000型車輛已服役逾30年，為降低長途行駛致故障風險，已逐步改由新購E500型推拉式自強號擔任營運；而東部幹線現階段以EMU3000型新自強號、TEMU2000型普悠瑪號及E500型新PP自強號為主要運轉車型。

台鐵公司指出，目前舊的PP自強號每日固定還有3組在營運，另有3組當預備編組使用，並規劃在今年底完成PP推拉式舊型機車頭淘汰。

台鐵公司以E500型新PP自強號為主要運轉車型。（記者吳亮儀攝）

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