北科大師生自主研發AI平台 建構4大面向應用突顯技職實力

台北科技大學今展示自主研發之首創「Chat Taipei Tech AI應用平台」成果，傑出校友、上金投資公司董事長張孫堆也宣布捐贈校方市值1200萬元之AI通訊管理系統，並提供50萬元作為AI算力中心籌設準備金。（記者楊綿傑攝）

台北科技大學今展示自主研發之首創「Chat Taipei Tech AI應用平台」成果，瞄準包括教育、研究、校務服務與產業應用等4大面向，涵蓋多語口譯、AI助理、多語簡報、智慧資料檢索，以及結合創意互動的3D公仔等應用。校長任貽均指出，該平台是全國首創，象徵學校從技術導入者，逐步走向應用建構者與場景創造者，未來將持續深化平台內容、擴大應用場景，並以自研、自建、自用、自證的方式，打造屬於台灣技職教育的新典範。

面對AI快速發展，北科大積極在教學方面導入AI助教與智慧學習系統；研究方面發展自主模型與高效能運算環境；校務服務導入AI優化行政流程；產業應用則透過產學合作，協助企業AI導入與人才培訓。而有鑑於基礎設施仍須充實，並將籌設AI算力中心，傑出校友、上金投資公司董事長張孫堆也宣布捐贈校方市值1200萬元之AI通訊管理系統，並提供50萬元作為AI算力中心籌設準備金。

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針對師生研發成果，北科大主秘丁振卿說明，在教育應用場景上，校方已規劃AI助教、AI口譯、多語簡報與智慧學習工具等功能，讓AI不只是後端系統，而是真正走入教室、課程與學生學習歷程。無論是課堂即時問答、跨語言理解、簡報內容轉換，或教師教學輔助，AI都將成為教與學之間更有效率的橋梁。

此外，多國語言口譯系統更是核心亮點。丁振卿表示，透過即時語音辨識與多語轉換，系統可將中文內容同步轉譯為多種語言，具體呈現北科大AI平台從技術能力延伸至實際應用的價值。平台亦支援多語簡報與智慧內容轉換，適用於課堂、校際交流與國際合作等場景，全面提升跨語言溝通效率。

丁振卿強調，「Chat Taipei Tech AI應用平台」的價值不會只停留在校內，未來除服務教學與校務外，也將持續延伸至企業合作、產業顧問、AI導入支援與客製化應用開發，讓校內技術能量轉化為具體的產業服務能力，透過這樣的模式，北科大希望建立從人才培育、平台研發到產業應用的完整鏈條。

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