睽違19年上演「世紀雙媽會」 大甲媽、粉紅超跑18日可望在台中相遇

白沙屯媽祖回鑾與大甲媽祖起駕，預計於週六（18日）同步進入台中。（警方提供）

白沙屯拱天宮媽祖回鑾與大甲鎮瀾宮媽祖起駕，預計於週六（18日）同步進入台中市，睽違19年後再度南北「山海偶遇」，面對「雙媽」可能帶來香燈腳人潮，台中烏日警分局規劃勤務，警方說，白沙屯媽祖 「粉紅超跑」 行經路線飄忽，回鑾預計於週六由彰化端進入台中，至於大甲媽遶境固定路線，將視鑾轎位置實施機動管制。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖12日深夜從白沙屯拱天宮起駕南下，預計17日凌晨完成「進火」（刈火）儀式後回程北返，大甲媽筊定同日晚上10點5分起駕，預計週六可望在龍井、大肚與「粉紅超跑」北返路線交會。

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白沙屯媽進香北返與大甲媽南下遶境，曾多次「偶遇」，2004年在台中沙鹿、2005年彰化田尾及2007年台中龍井、沙鹿上演「雙媽會」，2006年白沙屯媽回鑾駐駕大甲鎮瀾宮，之後就沒有相會紀錄。

由於大甲媽遶境路線固定，白沙屯媽進香「隨性」，烏日警分局長謝博賢說，大甲媽預計行經龍井、大肚區，由大度橋跨入彰化，警方將於週六（18日）上午8時至晚間6時，視鑾轎位置實施機動管制，並派出「無人機警察隊」空中部署，動員139名警力維安，有突發狀況立即調度陸空警力支援。

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