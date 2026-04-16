迎世界地球日 「黑松愛地兒計畫」帶動小學生創意守護地球

桃園霄裡國小學生觀察到校內飼養的柯爾鴨因天氣炎熱而大口喘氣，主動為飼養區域加裝灑水器與植生牆。（圖由黑松教育基金會提供）

4月22日是世界地球日，黑松教育基金會推動「黑松愛地兒點子計畫」，陪伴小學生從生活出發，提出氣候變遷解方，以「氣候行動愛地球」為主題，邀集16所國小參與，在教師引導下完成多項環境提案，計畫邁入第11年，已累積142件創意成果，持續深化校園永續行動。

以桃園霄裡國小為例，學生觀察到校內飼養的柯爾鴨，因天氣炎熱而大口喘氣，主動為飼養區域加裝灑水器與植生牆，1名原先因重度自閉而受情緒所困的學生，因此找到目標和成就感。霄裡國小李士豪主任表示，這位學生「爆炸」時原本完全無法控制，後來請他負責飼養鴨子後，出現180度轉變，家長也覺得孩子變了一個人。

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基金會表示，計畫以「探索問題、定義問題、發想點子、測試點子、分享宣言」5步驟，引導學生將觀察轉化為行動，培養環境意識與解決問題能力，過程中，學生不僅學習氣候議題，也在觀察與互動中提升自我覺察與同理心，展現社會情緒學習的成果。

基金會董事長張斌堂表示，透過在地觀察與實踐，能培養學生多元視角與行動力，未來也將持續推動相關計畫，讓永續理念在校園中持續萌芽。

桃園大安國小學生走訪埤塘公園，透過身體感受環境差異，發現樹蔭與水泥地的溫差，進一步思考都市熱島問題，在向長輩宣導環境議題時，也能觀察對方反應並調整表達方式，培養溝通能力。

此外，基金會辦理「樹木工作坊」教師增能課程，協助老師將相關知識融入課程，帶領學生量測並計算校園以及周邊環境的樹木固碳量。大園區大園國小學生在測量後，為校園內的樹木製作「身分證」，並利用汰舊課桌椅製成推車與裝飾品，減少處理廢棄物可能產生的碳排放，讓學生從日常行動中實踐環境保護，成為校樹的小小守護者。

基金會說明，今年計畫首次採分組制度，除一般教師組外新增種子教師組，鼓勵不同教學歷程的教師參與，最終選出多組亮點與示範教案；基金會也準備500份「種子鉛筆」作為獎勵，鼓勵學生將環境行動延續至日常生活。

黑松教育基金會推動「黑松愛地兒點子計畫」，從生活出發提出氣候變遷解方。（圖由黑松教育基金會提供）

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