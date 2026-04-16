淡江大橋還沒通車有人偷跑！ 公路局：驅離並報警究責

淡江大橋預計在5月12日才正式通車。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋預計在5月12日才會正式通車，不過近期已有民眾偷偷駕車跑上橋。交通部公路局今天（16日）指出，現場環境具備高度不確定性，若發現擅闖工地，除了會驅離外，也會報警究責。

淡江大橋下月通車，公路局正在做最後通車前準備。近日網路流傳民眾駕車擅闖尚未開放的淡江大橋橋面路段，並拍攝影片宣傳，公路局新工北分局強烈呼籲，切勿因一時好奇或體驗心理擅自進入管制設施，以免觸法並危害自身安全。

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淡江大橋目前仍處於施工與主體結構、設備測試階段，橋上包含照明、標誌、標線及防護欄杆等交通設施尚未完成全面安全檢核，公路局正辦理通車前安全性檢視作業，現場環境具備高度不確定性，民眾若擅自進入，不僅面臨潛在危險，一但發生突發狀況，也難以即時獲得救援協助，存在極高風險。

公路局指出，民眾擅闖橋面拍攝或駕車通行行為，已嚴重違反工區安全並干擾工程施工，為維護工程安全及公共秩序，後續將持續加強現場巡查與入口管制，若發現違規情事，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。

公路局表示，目前淡江大橋已訂在今年5月12日通車，正式通車前已規劃一系列民眾體驗活動，包含路跑、自行車活動、星空音樂會等，透過分流、限量與管制方式，在不影響既有安全檢測與通車準備作業辦理上述活動，讓民眾能在安全無虞的前提下近距離欣賞淡江大橋及淡水河口風光。

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