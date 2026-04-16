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    首頁 > 生活

    桃園燈會主燈移置龜山滯洪池 璀璨光影打造城市亮點

    2026/04/16 15:27 記者謝武雄／桃園報導
    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

    今年桃園燈會落幕後，桃園市政府水務局透過改善工程，將龜山區公滯一滯洪池結合燈會燈光藝術與自然地景，打造兼具休閒與觀賞功能的夜間新亮點，為鄉親帶來耳目一新的感動體驗，讓璀璨光影持續延伸至龜山區，為城市夜晚注入嶄新活力。

    水務局官員表示，桃園燈會結束後，部分主題燈飾移設至公滯一場域，使得原本功能單一的滯洪設施，成功轉型為結合自然景觀與光影藝術的多元公共場域，展現工程治理與創意設計的整合成果。

    公滯一滯洪池原為防洪設施，於汛期可發揮滯洪功能，有效降低淹水風險，透過規劃，在非降雨期間轉化為開闊綠地，提供市民散步、運動與親近自然的優質空間。

    水務局官員說，公滯一滯洪池的再造，不僅強化防洪韌性，也為龜山地區注入新的生活能量，成為兼具休閒、運動與夜間觀賞的特色據點。

    市府誠摯邀請民眾前來走訪，在光影交織的夜色中漫步，感受燈光與自然交融的獨特魅力，為日常生活增添一份溫暖且難忘的城市記憶。

    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

    桃園燈會結束，水務局將部分燈飾移至龜山公滯一滯洪池，打造夜間新亮點。（水務局提供）

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