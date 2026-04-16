4/18、4/19淡江大橋路跑、自行車賽登場！ 周邊交管一次看

淡江大橋即將通車，近期將開始一連串通車前活動。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋通車前系列活動即將在4月18日及19日登場，交通部公路局今天（16日）提醒，因2天活動報名人數眾多，預期將有大量人潮及車流進出淡水、八里地區，公路局也會有相關交通管制措施。

4月18日路跑活動將在當天下午舉行，設有21K新市鎮探索組、5K大橋漫遊組及10K輕軌繞行組；4月19日自行車活動則於上午登場，設有50K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，2日活動皆將帶領參與民眾踏上尚未正式通車的淡江大橋，親身感受國門新地標的壯闊風貌與淡水河口景觀。

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公路局說明，依活動官網最新公告，4月18日當日11時到15時適逢淡水福佑宮遶境活動，中正東路一段往漁人碼頭方向將實施交通管制，淡水端交通預期較為壅塞，建議參加民眾提早出門，並儘量避免自行開車進入淡水市區；如需自行開車前往，建議改走淡金公路方向進場，並預留較平常更多通行時間。

請已報名參加路跑及自行車活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往，並多加利用八里端停車轉乘及接駁服務，以減輕淡水端交通負荷，讓活動進場更加順暢。

在大眾運輸方面，公路局表示，4月18日活動期間，參加民眾可搭乘捷運至紅樹林站後，轉乘淡海輕軌至漁人碼頭站前往會場；主辦單位也規劃捷運淡水站及捷運關渡站接駁，供事先已加購接駁的參加者搭乘。

另外，為分流淡水端車流，也特別規劃八里端免費接駁車，建議自駕民眾可將車輛停放於八里周邊停車空間後，再轉乘接駁前往活動會場，以提升整體進場效率。

4月19日自行車活動，公路局表示，建議車友可優先將車輛停放於八里十三行文化公園或八里行政中心周邊合法停車場，再依活動規劃時段騎乘自行車通過淡江大橋前往會場，不僅可提升進場效率，也可完整體驗淡江大橋串聯八里與淡水的路線特色。

公路局提醒，淡江大橋目前尚未正式通車，4月18日路跑與19日自行車活動期間橋面僅限持有「路跑號碼布」或「自行車帽貼」的報名參加者依規定進入，未報名民眾請勿自行前往，以免撲空。

公路局表示，活動相關交通管制、大眾運輸建議路線、接駁車時段、八里端停車轉乘方式及其他行前注意事項，均已公告於活動官方網站。

週六、日兩天，公路局在淡江大橋舉辦路跑、自行車活動。（圖由公路局提供）

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