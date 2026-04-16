台中農損6年補助逾29億 議員算出「每花83元補償 事前預防僅花1元」

張玉嬿（左2）等指市府每花83年補助農損，僅花1元做農災預防。（記者蘇孟娟攝）

台中有不少農業作物，但受極端氣候影響農業災害變成常態，台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達指出，6年來農業部和市府花逾29億救助補助台中農損，但市府6年來投入智慧化與韌性設計等預防預算卻不到3500萬元，等於「每花83元在災後補償，僅花1元在事前預防」，台中農業風險管理失靈；農業局長李逸安指出，會加強運用智慧科技提供相關數據供耕作參考。

張玉嬿表示，台中市長盧秀燕市長上任7年，近6年農業部補助台中農災現金救助高達27億9千多萬，市府復耕補助1億3千萬，合計超過29億元；農業局雖推動天然災害保險作為風險管理工具，農民只要負擔一成保費，但很多作物品項未列補助，理賠爭議不少，保單設計與農民期待落差不小，投保率低迷，有制度，不代表有功能。

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張玉嬿指出，近6年台中農災受害面積5萬2千公頃，農災災害前3名依序是寒流與低溫、颱風和豪雨，但政府砸大錢災後補助，農業局每年推動智慧化與韌性設計等預防措施預算補助金額不到500萬元，7年編不到3500萬，以29億災後補償計算，等於「每花83元在災後補償，僅花1元在事前預防」，重救助、輕預防的政策結構，讓整體風險管理失靈。

李逸安指出，會加強農災保險推廣並研究擴大納保品項，另也會研究針對反覆一再發生的農災，強化智慧化設備包括預測溫度、濕度偵測提醒農民因應，或是評估改種其他更高價值作物等，協助農民降低農災衝擊。

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