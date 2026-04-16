停車比掛號難！中榮全國首創推代客泊車爆紅

台中榮總首創「代客泊車就醫」服務，民眾開車就醫免找停車位。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導］台中榮總為中部唯一公立醫學中心，每日門診量上萬人次，目前院內僅約800個停車位，停車一位難求，病友甚至稱停車比掛號還難，中榮繼開闢院外第二停車場，現在更全國首創「代客泊車就醫」服務，民眾開車就醫免找停車位，有服務人員幫忙泊車，單程代駕收費100元，這兩天服務頗受好評。

中榮表示， 來院看診不用再為找車位煩惱，院方推出代客泊車服務，一下車即可安心就醫，省去繞行找位的時間與不便，讓民就就醫更加方便，服務時間從上午8點到下午4點，泊車站在第一醫療大樓及門診前棟大樓一樓，單程代駕費 100 元、停車費另計，車輛停放在院外北區第三停車場。

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中榮代客泊車就醫服務啟動2天，事先未宣傳，昨天服務49輛次，今天截至中午也有43車次，成效不錯。

中榮說明，院方代車泊車服務，泊車服務人員會將車輛停放在北區第三停車場，拍照留存並回報接待員，民眾取車時持泊車卡到代客泊車櫃檯領鑰匙，及搭乘接駁車到第三停車場取車，並到繳費機付款代駕費 和停車費。

中榮指出，院內原有1245個停車位，因興建第三醫療大樓，減少200個停車位，目前院外第二停車場，提供240個優惠停車位，平均5至10分鐘就有免費交通車接駁，且有免費交通接駁車，班次間隔平均約5-10分鐘，車程約2分鐘。

第三醫療大樓預計明年落成，地下停車場有730個車位，計畫會提早啟用，疏解車流。

台中榮總首創「代客泊車就醫」服務，民眾開車就醫免找停車位。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總首創「代客泊車就醫」服務， 就醫看診不用再為找車位煩惱。（記者蔡淑媛攝）

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